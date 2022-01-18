نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل صوابع زينب كما لم تجربوها من قبل بمقادير و أسرار أشهر محلات الحلويات التركية في المقال التالي
عند التحدث عن الوصفات والحلويات الجاهزة فإننا صوابع زينب تأتي من بينهم، فهي من أشهى الأصناف التي يمكن صنعها كما تقدم في جميع المناسبات، كما أنها تعتبر سهلة العمل كثيراً بضعة خطوات بسيطة ويتم عملها بسرعة كبيرة، فهي غير مصرية الأصل بل تعود إلى بلاد الشام، وهي بسيطة للغاية يتم قلبها ومن ثم توضع بداخل الشربات، إذا كنتم تريدون معرفة طريقة العمل عليكم بقراءة ما هو آتي.
طريقة عمل صوابع زينب
إلى كل محبي الحلوى حول العالم يمكن التعرف الآن على طريقة عمل صوابع زينب، فهي ذات خطوات بسيطة للغاية ولا تحتاج إلى وقت وتأتي المكونات أولاً بهذا الشكل:
- ملعقتان من الخميرة.
- كوبان من السميد.
- نصف كوب من الزيت.
- كوبان من الدقيق.
- فانيليا.
- رشة ملح ورشة سكر.
- ماء للعجن.
- ثلاثة أكواب من السكر.
- ثلاثة أكواب من الماء.
- ليمونة واحدة.
خطوات عمل صوابع زينب
ويمكن الآن سرد خطوات العمل التي تعتبر بسيطة وسهلة للغاية، وتأتي بهذا الشكل:
- نحضر العجان الكهربائي لوضع كل من الزيت والدقيق والسميد معا ليتم عجنهم جيداً.
- كما أنه علينا وضع بقية المكونات من الخميرة والسكر والملح ليتم خلطهم مرةً أخرى معا بشكل جيد.
- علينا وضع الماء إلى هذا الخليط حتى تتماسك العجينة مع بعضها البعض ونحصل على مزيج جيد.
- تقطيع هذه العجينة إلى أصابع طويلة ويمكن أن نحصل على الشكل المميز لها عند تمرير الأصابع على مصفاة.
- حيث أنه ثم نقوم بقليها بداخل العديد من الزيت المغلي على النار حتى نحصل على اللون الذهبي المميز.
- علينا أن نقوم بعمل الشربات من خلال وضع المكونات مع بعضها ثم نضع أصابع زينب به.
- عندما نتحدث عن الوصفات والحلويات الجاهزة ، فإن أصابع زينب تأتي منها إنها واحدة من أكثر العناصر اللذيذة التي يمكن صنعها وتقديمها في جميع المناسبات يعتبر أيضًا إجراء بضع خطوات بسيطة أمرًا سهلاً للغاية وسريع الإكمال إنه ليس من أصل مصري ولكنه يعود إلى بلاد الشام من السهل جدًا التقليب ثم وضع الشراب عليك قراءة ما سيحدث إذا كنت تريد معرفة كيفية عمله.
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