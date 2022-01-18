طريقة عمل صوابع زينب كما لم تجربوها من قبل بمقادير و أسرار أشهر محلات الحلويات التركية

عند التحدث عن الوصفات والحلويات الجاهزة فإننا صوابع زينب تأتي من بينهم، فهي من أشهى الأصناف التي يمكن صنعها كما تقدم في جميع المناسبات، كما أنها تعتبر سهلة العمل كثيراً بضعة خطوات بسيطة ويتم عملها بسرعة كبيرة، فهي غير مصرية الأصل بل تعود إلى بلاد الشام، وهي بسيطة للغاية يتم قلبها ومن ثم توضع بداخل الشربات، إذا كنتم تريدون معرفة طريقة العمل عليكم بقراءة ما هو آتي.

طريقة عمل صوابع زينب

إلى كل محبي الحلوى حول العالم يمكن التعرف الآن على طريقة عمل صوابع زينب، فهي ذات خطوات بسيطة للغاية ولا تحتاج إلى وقت وتأتي المكونات أولاً بهذا الشكل:

ملعقتان من الخميرة.

كوبان من السميد.

نصف كوب من الزيت.

كوبان من الدقيق.

فانيليا.

رشة ملح ورشة سكر.

ماء للعجن.

ثلاثة أكواب من السكر.

ثلاثة أكواب من الماء.

ليمونة واحدة.

خطوات عمل صوابع زينب

ويمكن الآن سرد خطوات العمل التي تعتبر بسيطة وسهلة للغاية، وتأتي بهذا الشكل: