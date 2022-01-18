نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة التفتيح الفوري كريم النشا والليمون المبهر لتبيض البشرة 7 درجات وإزالة التجاعيد والبقع الداكنه نهائيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم النشا والليمون لتبيض البشرة وإزالة البقع من أهم الكريمات التي من الممكن أن يتم تحضيرها حيث تعتبر من الوصفات المتميزة والتي من السهل جدا تحضيرها في البيت للحصول على أفضل تركيبة متميزة من السهل تبييضها وتحسين نضارتها وإزالة كل البقع التي تتواجد على البشرة ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن الوصفة والطريقة التي من خلالها من الممكن أن يتم عمل الوصفة في البيت وبأقل مكونات ممكنة.

كريم النشا والليمون لتبيض البشرة وإزالة البقع

كريم النشا والليمون لتبيض البشرة والإزالة التامة لكافة البقع الداكنة على سطح البشرة من أهم الخلطات البيتي الطبيعية والتي لها دور في علاج عيوب البشرة وإخفائها تماما من سطح الجلد بحيث تكون من أكثر التركيبات تطبيقا على البشرة دون أي أضرار أو آثار جانبية، وفيما يأتي أهم المكونات الخصة بالتركيبة:

مكونات لعمل وصفة كريم النشا والليمون

من الممكن تركيب وتحضر تلك الخلطة الطبيعية من خلال المزج ما بين كل المقادير التالية:

ملعقة من النشا.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من زيت اللوز الحلو.

القليل من جل الصبار.

طريقة التحضير للمكونات:

من الممكن أن نقوم بتركيب الخليط المعالج للبشرة من خلال لاتباع للخطوات التالية:

الخطوة الأولى تكون من خلال الاستعمال لمكون الفازلين وإذابته على الحمام المائي.

بعد ذلك يتم مزج النشا مع الليمون مع الفازلين.

إضافة الزيوت الطبيعية.

إضافة الزيوت الطبيعية. التقليب للمكونات باستمرار ومن ثم يضاف ماء الورد مع التقليب.

الخليط الآت أصبح جاهز للتطبيق.

تطبيق وصفة كريم النشا والليمون:

بالإمكان تطبيق تلك الخلطة بعد أن يتم غسل الوجه جيدا بالماء الفاتر وإزالة أي آثار لمساحيق التجميل ومن ثم يوضع الخليط على البشرة ولا بد من التدليك بشكل خفيف لخلايا البشرة حتى نجد أن البشرة أصبحت الخلطة منتشرة بكل خلايا البشرة، والخليط يظل على البشرة من خمس إلى عشر دقائق ومن ثم يتم غسل الجلد بالماء الفاتر ومن الممكن استعمال غسول البشرة.