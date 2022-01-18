وصفات طبيعية للتخلص من حب الشباب والتهاب البشرة نهائيًا في ساعة واحدة فقط بـ 2 جنيه

يعتبر حب الشباب من المشاكل الجلدية الشائعة جدا بين الفتيات والشباب على مختلف أعمارهم وخاصة في مرحلة المراهقة، وقد تظهر هذه الحبوب في أماكن مختلفة من الجسم ولكن ما سنركز عليه اليوم ظهور حب الشباب في الوجه وتظهر على حبوب الشباب بسبب تأثير بعض العوامل من أهمها التغيرات الهرمونية والتوتر، ونتيجة لذلك تفرز الغدد الدهنية الموجودة في الجلد كميات فائضة من الزيوت وتتراكم في المسام وهي وخلايا الجلد الميتة فتغلقها، تظهر حبوب الشباب على البشرة وقد يسبب ظهور حب الشباب في الوجه حرجا شديدا للشخص المصاب به لذا من الضروري معالجتها بسرعة قبل أن تتفاقم المشكلة و حتى لا تترك ورائها ندوب دائمة، وهو ما يدفع الجميع إلى البحث عن أفضل العلاجات الممكنة لحل هذه المشكلة.

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علاج حب الشباب

أفضل الوصفات الطبيعية والعلاجات الكيميائية: يقوم العديد من الأشخاص في البحث عن الإنترنت عن العلاجات والمستحضرات التجميلية التي تستخدم في علاج حب الشباب، ولكنها تكون مكلفة وغالية الثمن كما أنها لا تقوم مفيدة في أغلب الحالات، ولذلك تلجأ بعض الفتيات والسيدات إلى تجربة وصفات أفضل وأقوى وخلطات وماسكات طبيعية تساعد على التخلص من مشكلة حب الشباب، حيث أن الوصفات الطبيعية لا تكون خطيرة على البشرة كالعلاجات الكيميائية،ولذلك سوف نقدم لكم اليوم خلال السطور التالية وصفات طبيعية سحرية ومجربة للتخلص من حب الشباب وذلك وفقا لما نشره موقع جولد سكاي الهندي المعنى بجمال المرأة.

علاج حب الشباب العسل والليمون

المكونات: نقطتين من الليمون، ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي، ملعقة صغيرة من القرفة أو نقطتين من زيت القرفة، طريقة التحضير والاستخدام: قومي بوضع المكونات السابق ذكرها كلها في إناء مناسب واخلطيها بشكل جيد جدا حتى تحصلين على قوام متجانس، ثم قومي بفرد الخليط الناتج على بشرتك واتركيه لمدة ثلث ساعة على الأقل بعد انتهاء المدة قومي بغسل وجهك باستخدام الماء البارد جيدا ويفضل إتباع هذه الوصفة بانتظام حتى تحصلين على نتائج مذهلة.

علاج حب الشباب بالقرفة

المكونات: ملعقة كبيرة من العسل، ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة، طريقة التحضير والاستخدام قومي بخلط المكونات السابقة في وعاء مناسب حتى يختلط جيدا، قم بتوزيع الخليط على وجهك واتركيه لمدة لا تقل عن ساعة كاملة، ثم اغسلي وجهك باستخدام الماء البارد وينصح بتكرار هذه الوصفة بشكل منتظم حتى تحصلين على بشرة خالية من الحبوب، ويجب عليك أن تقومي بغسل وجهك مرتين يوميا بالماء البارد لأنه يساعد على إغلاق مسام البشرة، كما يوصى باستعمال البخار بانتظام لتنظيف الوجه وذلك يساعد على فتح المسام ويجعل إزالة البثور والرؤوس السوداء سهلا.