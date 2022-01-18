حضري بنفسك كعك الشاي بالسمسم المقرمش في المنزل بأبسط الخطوات

يعد كعك الشاي بالسمسم ، من أنواع الخبز اللذيذة والهشة التي غالباً ما نشتريها جاهزة من المحلات، يمكن تقديمه بجانب كوب من الحليب الساخن لأطفالك علي وجبة الإفطار، وهو ذات قيمة غذائية عالية، وهو من ألذ أنواع الحلويات المشهورة بمذاقها الرائع والمقرمش، يعد أيضاً من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والشهية والصحية، ويعتبر من المعجنات سريعة التحضير، والبسيطة والغير مكلفة، لأنها تحتوي علي مقادير موجودة في كل منزل، لذلك يعتبر من الحلويات الاقتصادية الغير مكلفة، يمكن إعداده في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة جداً، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل كعك الشاي بالسمسم المقرمش في المنزل.

مكونات عمل كعك الشاي بالسمسم

سوف نتعرف علي مقادير عمل هذا الكعك اللذيذ وهي كالاتي:-

2 كوب من الماء الدافئ.

4 أكواب من الدقيق الأبيض.

معلقة صغيرة ونصف من الملح.

كوب شاي دبس عنب.

نصف كوب شاي ماء.

معلقة كبيرة من الخميرة الفورية.

سمسم للتزيين.

طريقة التحضير

هيا بنا نتعرف من خلال موقعنا هذا علي خطوات تحضير كعك الشاي بالسمسم اللذيذ في المنزل وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار وعاء عميق، ونضع به كلاً من الدقيق والملح ونحركهم جيداً ثم نقوم بصنع فتحة في المنتصف، ونضع فيها الماء والخميرة ونحركها. ثم نبدأ بخلط المكونات حتي تتشكل العجينة، ونعجنها حتي يصبح لدينا عجينة غير لاصقة. بعد ذلك نغطي العجينة بالنايلون وقطعه قماش، ونتركها جانباً حتي تتخمر ويتضاعف حجمها. ثم أثناء ذلك نحمص السمسم، حيث نضعه في مقلاة ونحرك علي نار متوسطة، حتي يكتسب لوناً خفيفاُ. بعد ذلك نعجن العجينة بعد أن نختمر، ونقطعها إلي 12 قطعة متساوية الحجم. ثم نأخذ قطعتين ونلفها بشكل طولي ثم نلفها بشكل طولي، ثم نلفها معاً ونصل الطرفين حتي يصبح دائرية. نكرر العملية حتي انتهاء الكمية وأثناء ذلك، نغطي بقية قطع العجين بمزيج الدبس ثم السمسم. ثم نضع ورق الزبدة علي صينية الفرن، ثم نرتب قطع العجين الدائرية عليها. وندخلها فرن مسخن مسبقاً علي درجة حرارة 180 مئوية، لمدة نصف ساعة حتي تنضج وتأخذ لوناً ذهبياً. ونخرجها بعد ذلك من الفرن ويترك جانباً، ليبرد قليلاً وبذلك تكون جاهز للتقديم.

أسرار نجاح المعجنات

هيا بنا نذكر لكم بعض هذه الأسرار المهمة وهي كالتالي:-

قومي بتسخين الفرن جيداً قبل وضع العجين فيها للحصول علي جوانب ذهبية.

عند العجن استخدمي الدقيق المخصص للخبز والمعجنات.

السكر مكون أساسي في أي عجين يحتوي علي الخميرة.

اضيفي بعضاً من بودرة الزعتر لتحصلي علي مذاق مميز للعجين.

من عوامل نجاح المعجنات أن لا تطيلي في فترة الخبيز زيادة عن اللزوم.

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من هنا تعرفي علي خطوات تحضير هذه المعجنات الشهية وهي كالاتي:-