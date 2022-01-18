طريقة عمل ثومية المطاعم بثلاث نكهات بدون بيض بطريقة سهلة وسريعة ومميزة

طريقة عمل ثومية المطاعم ، من الصلصات اللذيذة والمميزة التي تقدم بجانب الأطباق الشهية المتنوعة مثل صينية شاورما الدجاج ، وسندويشات زنجر الدجاج، كما أنها تعد بنكهات مختلفة ولذيذة تكسب الأكلات المذاق الخاص والمميز، وهي تحظى بإقبال الجميع، ويعشقها الصغار والكبار، لذا يقبل الكثير على تناولها في المطاعم مع الأكلات المفضلة لديهم، كما أنها سهلة وسريعة التحضير، ولا تتطلب وقت ولا مجهود، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها بطريقة سهلة ومضمونة وسريعة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديكم أيضا، حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل ثومية المطاعم بكل سهولة، وبألذ الوصفات أحلى من المطاعم.

مكونات طريقة عمل ثومية المطاعم

تتكون طريقة عمل ثومية المطاعم من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كوب وربع من الماء.

نصف كوب من النشا.

كوب من الزبادي.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض.

4 فصوص ثوم.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من الخردل.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل ثومية المطاعم بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي: