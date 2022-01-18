نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل ثومية المطاعم بثلاث نكهات بدون بيض بطريقة سهلة وسريعة ومميزة في المقال التالي
طريقة عمل ثومية المطاعم ، من الصلصات اللذيذة والمميزة التي تقدم بجانب الأطباق الشهية المتنوعة مثل صينية شاورما الدجاج ، وسندويشات زنجر الدجاج، كما أنها تعد بنكهات مختلفة ولذيذة تكسب الأكلات المذاق الخاص والمميز، وهي تحظى بإقبال الجميع، ويعشقها الصغار والكبار، لذا يقبل الكثير على تناولها في المطاعم مع الأكلات المفضلة لديهم، كما أنها سهلة وسريعة التحضير، ولا تتطلب وقت ولا مجهود، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها بطريقة سهلة ومضمونة وسريعة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديكم أيضا، حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل ثومية المطاعم بكل سهولة، وبألذ الوصفات أحلى من المطاعم.
مكونات طريقة عمل ثومية المطاعم
تتكون طريقة عمل ثومية المطاعم من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- كوب وربع من الماء.
- نصف كوب من النشا.
- كوب من الزبادي.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض.
- 4 فصوص ثوم.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- ملعقة كبيرة من الخردل.
- ملعقة كبيرة من البابريكا.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل ثومية المطاعم بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:
- نحضر حلة، ثم نضيف إليها الماء والنشا، ثم نقلب جيدا على البارد.
- ثم نضع الحلة على النار ونقلب باستمرار حتى يغلي الخليط ويثقل القوام.
- ثم نرفع الحلة من على النار ونترك الخليط يبرد.
- بعد ذلك نحضر الخلاط، ثم نضيف إليه خليط النشا البارد والزبادي وعصير الليمون وفصوص الثوم والملح والزيت النباتي، ثم نخلط جيدا بالخلاط حتى يتجانس الخليط.
- ثم نسكبها في ثلاث برطمانات زجاجية أو ثلاث أطباق تقديم.
- ثم نضيف إلى طبق مستردة ونقلب جيدا حتى يتجانس الخليط.
- بعد ذلك نضيف إلى الطبق الثاني البابريكا ونقلب جيدا بالملعقة حتى يتجانس الخليط.
- ثم نترك الطبق الثالث بدون إضافة شيء إليه.
- بعد ذلك تكون ثومية المطاعم جاهزة للتقديم مع الأكلات المفضلة.
- وبالهنا والشفا.
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