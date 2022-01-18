نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة الشوكولاته الهشة في الخلاط مثل الجاهزة في المقال التالي
طريقة عمل كيكة الشوكولاته، كيكة الشيكولاته من أهم انواع الكيكات المشهورة جدًا، والتي يحبها بشكل كبير الأطفال، ويطلبوها بشكل دائم، وكل أم قد تسعى في تقديمها لأولادها من وقت لاخر، وذلك حتى يتم الاستغناء عن شرائها من الخارج، لتكون صحية، وبمكونات مضمونه وأمنه على اطفالها، ولذلك سوف نعرض لكم خطوات عمل كيكة الشيكولاته بشكل تفصيلي، وهي من اسهل الطرق، ولا تحتاج إلى أي وقت أو مجهود، وذلك لتصبح هشة ولذيذة، وبنفس طعم وجودة الكيكة الجاهزة.
طريقة عمل كيكة الشوكولاته
تعد هذا كيكة الشيكولاته تحتاج إلى بعض المكونات التي لها قيمة غذائية عالية، وتعتبر بالتالي من الوجبات التي تفيد، وتساعد في بناء جسم أطفالنا بشكل كامل، كما من أهم الحلويات التي يمكن تقديمها في المناسبات أو للضيوف وطريقة تحضيرها كالتالي:
المكونات
- كوبين من الدقيق الأبيض الفاخر.
- ثلاث بيضات متوسطه بدرجة حرارة الغرفة.
- كوب الا ربع من اللبن الحليب.
- ثلاث ملاعق كبار من الزبدة.
- ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.
- اربع ملاعق كبار من الكاكاو الخام.
- قطع من الشيكولاته المقطع.
- ملعقة من الفانيليا.
- ملعقة من الخل الأبيض.
خطوات تجهيز الكيكة الهشة بالشوكليت
- احضري الخلاط الكهربائي الان حتى يتم عمل الكيكة بكل سهولة وبخطوات سريعة.
- قومي أيضًا بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة.
- أضيفي في الخلاط الزبدة والسكر.
- اخلطي على أعلى سرعة المكونات حتى يعطى قوام كريمي.
- أضيفي إليه اللبن الحليب، واعيدي الخلط مرة أخرى.
- ثم أضيفي إليه ابيض ايضًا، واخلطي المكونات جيدًا حتى تتجانس، واضيفي اليهم الفانيليا والخل، واعيدي الخلط مرة أخرى جيدًا.
- احضري الدقيق وانخليه جيدًا، ثم أضيفي إليه البيكنج باودر، والكاكاو الخام.
- اخلطي المكونات بإستخدام ملعقة.
- ثم قومي بإضافة الدقيق إلى المكونات السابق تجهيزها بشكل تدريجي مع إعادة الخلط مرة أخرى بشكل مستمر.
- استمري حتى تتكون عجينة الكيكة السائلة الكثيفة.
- بعد الانتهاء أضيفي قطع الشيكولاته إلى العجينة، وقلبي بالملعقة.
- احضري قالب مناسب الحجم.
- أضيفي به ملعقة من السمن، وامسحي بها القالب جيدًا.
- أضيفي رشة من الدقيق إلى القالب.
- صبي الخليط بداخله.
- ادخلي القالب داخل الفرن واتركيه لمدة ٤٠ دقيقة حتى ترتفع الكيكة وتنضج.
- اخرجي الكيكة واتركيها تبرد ثم تقطع، ويمكن تزينها بصوص الشيكولاته اللذيذ.
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