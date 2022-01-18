طريقة عمل كيكة الشوكولاته الهشة في الخلاط مثل الجاهزة

طريقة عمل كيكة الشوكولاته، كيكة الشيكولاته من أهم انواع الكيكات المشهورة جدًا، والتي يحبها بشكل كبير الأطفال، ويطلبوها بشكل دائم، وكل أم قد تسعى في تقديمها لأولادها من وقت لاخر، وذلك حتى يتم الاستغناء عن شرائها من الخارج، لتكون صحية، وبمكونات مضمونه وأمنه على اطفالها، ولذلك سوف نعرض لكم خطوات عمل كيكة الشيكولاته بشكل تفصيلي، وهي من اسهل الطرق، ولا تحتاج إلى أي وقت أو مجهود، وذلك لتصبح هشة ولذيذة، وبنفس طعم وجودة الكيكة الجاهزة.

طريقة عمل كيكة الشوكولاته

تعد هذا كيكة الشيكولاته تحتاج إلى بعض المكونات التي لها قيمة غذائية عالية، وتعتبر بالتالي من الوجبات التي تفيد، وتساعد في بناء جسم أطفالنا بشكل كامل، كما من أهم الحلويات التي يمكن تقديمها في المناسبات أو للضيوف وطريقة تحضيرها كالتالي:

المكونات

كوبين من الدقيق الأبيض الفاخر.

ثلاث بيضات متوسطه بدرجة حرارة الغرفة.

كوب الا ربع من اللبن الحليب.

ثلاث ملاعق كبار من الزبدة.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

اربع ملاعق كبار من الكاكاو الخام.

قطع من الشيكولاته المقطع.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقة من الخل الأبيض.

خطوات تجهيز الكيكة الهشة بالشوكليت