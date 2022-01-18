نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعا للكحة والسعال وتناول ملعقة واحدة من هذا الدواء الطبيعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نزلات البرد والكحة والسعال الجاف أو الغير جاف من الأمراض المؤرقة، مع برودة الشتاء ورطوبة الجو والانخفاض الشديد لدرجة الحرارة ،فمن المعروف أن الحكة تستمر لمدة أطول من البرد وباقي نزلات الإنفلونزا في الشتاء، وقد يكون لها تطورات سيئة على الصحة العامة والرئتين والجهاز التنفسي كله، هذا بجانب تواجدها المزعج وملازمتها للشخص في التجمعات والمناسبات في المقال سنتناول حل نهائي وسريع للكحة والسعال.

مضاد حيوي قوي للتخلص من الحكة والسعال وطرد البلغم نهائيا

مكونات أفضل مضاد الحيوي طبيعي

نصف بصلة مقطع ربعين.

سبع حبات ثوم.

قطعة من الجنزبيل الفري.

ليمونه كبيرة مقطعة نصفين ومن الأفضل أن يكون الليمون أخضر.

عسل نحل كمية وفيرة.

طريقة التحضير أقوي مضاد حيوي

توضع المكونات كلها معا في برطمان وتغطي كلها بالعسل النحل ويغلق البرطمان بإحكام ويترك لمدة ثلاث في مكان جاف كدولاب المطبخ مثلا ويؤخذ منه ملعقة كل يوم.

يعد هذا الدواء الطبيعي من المضادات الحيوية الطبيعية للقضاء على فيروس البرد والانفلوانزا وبالأخص الكحة والسعال الجاف والغير جاف، والتخلص منه نهائيا في فترة زمنية أقل بكثير، ويمكن للإنسان العادي أخذه في أي وقت حيث انه يعمل على تحفيز الجهاز المناعي وزيادة المناعة العامة للجسم، ولذلك الفوائد العديدة للمكونات في هذا المضاد الحيوي،الطبيعي، فالبصل غني بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب ومقوي للقلب والشرايين وغني بالحديد والكالسيوم والماغنيسيوم والألياف وفيتامين أ و ك، وأيضا الثوم الذي يحتوي على نسبة كبيرة جدا من فيتامين سي حتى بنسبة أكثر من البرتقال وغني بالمعادن كمان انه يساعد على امتصاص الفيتامينات كالحديد والماغنيسيوم،والليمون الغني بفيتامين ج ويعمل على تخفيف الأعراض المزعجة التي قد ترافق أمراض الجهاز التنفسي والبرد والانفلوانزا ،والزنجبيل الغني بالمعادن والبوتاسيوم و موسع طبيعي للشرايين وينشط الدورة الدورة الدموية ،والفوائد التي لا تعد ولا تحصى لعسل النحل وقدرته امتصاص و استخلاص الفوائد وتكوين أقوى مضاد حيوي لعلاج الكحة والسعال وطرد البلغم نهائيا.