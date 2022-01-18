طريقة عمل البسطرمة في المنزل بمكونات بسيطة لبسطرمة موفرة وصحية ونظيفة

تعتبر البسطرمة من المأكولات التي تتسم بالمذاق الشهي والجيد فيمكن أن يتم تناولها وهي نيئة بعد ما يتم تجفيفها أو يتم تناولها مع البيض المقلي أو المسلوق ويمكن تقديمها مع الفول، فيتم تحضير البسطرمة بأكثر من طريقة ومن خلال مقالنا الآتي سنقدم إليكم طريقة تحضير البسطرمة في المنزل.

تحضير البسطرمة في المنزل

يتم تحضير البسطرمة في المنزل بمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية المقادير المستخدمة في تحضير البسطرمة.

مقادير عمل البسطرمة في المنزل

قطعة من اللحم المستطيلة بدون دهون. أربعة ملاعق كبيرة من الثوم المفروم. ملعقة كبيرة من الملح الناعم. نصف كأس من الحلبة الناعمة المطحونة. ملعقتان من الفلفل الأحمر الناعم.

خطوات عمل البسطرمة في المنزل

يتم تحضير البسطرمة بخطوات بسيطة وإليكم في السطور الآتية الخطوات المتبعة في تحضير البسطرمة.

طريقة عمل البسطرمة في المنزل