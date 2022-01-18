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عمر شويل - جدة طريقة عمل البسطرمة في المنزل بمكونات بسيطة لبسطرمة موفرة وصحية ونظيفة - ثقفني
تعتبر البسطرمة من المأكولات التي تتسم بالمذاق الشهي والجيد فيمكن أن يتم تناولها وهي نيئة بعد ما يتم تجفيفها أو يتم تناولها مع البيض المقلي أو المسلوق ويمكن تقديمها مع الفول، فيتم تحضير البسطرمة بأكثر من طريقة ومن خلال مقالنا الآتي سنقدم إليكم طريقة تحضير البسطرمة في المنزل.
تحضير البسطرمة في المنزل
يتم تحضير البسطرمة في المنزل بمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية المقادير المستخدمة في تحضير البسطرمة.
مقادير عمل البسطرمة في المنزل
- قطعة من اللحم المستطيلة بدون دهون.
- أربعة ملاعق كبيرة من الثوم المفروم.
- ملعقة كبيرة من الملح الناعم.
- نصف كأس من الحلبة الناعمة المطحونة.
- ملعقتان من الفلفل الأحمر الناعم.
خطوات عمل البسطرمة في المنزل
يتم تحضير البسطرمة بخطوات بسيطة وإليكم في السطور الآتية الخطوات المتبعة في تحضير البسطرمة.
طريقة عمل البسطرمة في المنزل
- يتم الحصول على اللحم ثم يتم غسله جيدًا ثم يتم تجفيفه.
- يتم وضع الملح في تشققات قطع اللحم م يتم تجفيفها باستخدام ورقة اللحم الخفيفة ثم بقماشة قطنية بيضاء نظيفة.
- بعد ذلك يتم لف اللحم بخيط الدوبارة مع الضغط أثناء الربط وتركها لمدة 12 ساعة على الأقل حتى تكبس تماماً.
- يتم لف اللحمة في ورق أبيض قبل تركها مدة 12 ساعة.
- يتم فك اللحمة من الرباط والورق ثم يتم غسلها جيدًا بالاعتماد على المياه الباردة ثم يتم تجفيفها بقطعة من القماش القطني النظيف.
- بعد ذلك يتم فرم الثوم ثم يتم إضافة مسحوق الحلبة والفلفل الأحمر والملح ثم يتم خلطهم مع بعضها البعض.
- بعد ذلك يتم لف اللحم بتلك الخلط ثم النقر عليها لالتصاق اللحم بها.
- تلف اللحمة في البلاستيك الاستريتش بعد دهن الخلطة من الخارج بالزيت حتى لا تلتصق في البلاستيك وتلف جيداً ليثبت الخليط على جدارها لمدة ساعتين.
- يفك الإستريتش ببطئ حتى لا يلتصق بالخلطة وتعلق اللحمة بجنش لتعليقها منه.
- يتم وضع اللحم في الهواء لمدة أسبوع وتكون جاهزة.
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