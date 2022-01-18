البسكويت السادة السريع بمكونات من داخل مطبخك أروع حلوى بجوار كوب الشاي

يعتبر البسكويت السادة من المقرمشات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص ويكثر تناوله في وجبة الإفطار مع كأس من الحليب والشاي، فيتم تحضير ذلك النوع من البسكويت بمقادير بسيطة للغاية فتتبعوا معنا في المقال الآتي الخطوات المتبعة في تحضير البسكويت السادة.

طريقة تحضير البسكويت السادة

يتم تحضير البسكويت السادة بخطوات بسيطة وسهلة كما أن المقادير بسيطة وغير مكلفة وتتبعوا معنا في المقال التالي مقادير تحضير البسكويت السادة.

مقادير البسكويت السادة

كأسان إلا ربع الكأس من الدقيق. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ملعقة صغيرة من الملح. نصف كأس من السكر البودرة. نصف كاس من الزبدة اللينة. ملعقة من الزيت الصافي. كيس من الفانيليا. بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

خطوات تحضير البسكويت السادة السريع

يتم تحضير البسكويت السادة بخطوات بسيطة وبمقادير غير مكلفة فترغب كل أم في تقديم مأكولات صحية لأطفالها بدلًا من الشراء من الخارج وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير البسكويت السادة.

طريقة تحضير البسكويت السادة السريع