نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات طبيعية لترطيب اليدين منزلياً في فصل الشتاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلال فصل الشتاء تواجه ربات البيوت مشكلة جفاف البشرة، حيث يتسبب في حدوث تشققات في الوجه واليدين، فدائما ما تظهر تلك التشققات في اليدين والوجه بسبب الطقس البارد، واستخدام الماء البارد على الوجه واليدين، وقد تشعر السيدات بالإحراج والانزعاج من جفاف اليدين أمام اليدين، وتبحث دائما عن طرق مختلفة للتخلص من تلك المشكلة، وغالباً ما تتجه الأمهات إلى استخدام الكريمات المرطبة والتي غالباً لم تعطي النتائج المطلوبة، ولذلك قررنا أن نقدم لكم وصفات طبيعية لترطيب اليدين منزلياً دون تكاليف فتابعونا.

وصفات طبيعية لترطيب اليدين

دائما ما تكون الوصفات الطبيعية هي من الحلول الأمثل التي تعالج الكثير من المشاكل المختلفة، ومن بين تلك المشاكل مشكلة ترطيب اليدين التي تصاب بالجفاف والتشقق في فصل الشتاء، ومن أبرز تلك الوصفات التالي:

وصفة زيت الزيتون:

زيت الزيتون واحد من أنواع الزيوت الطبيعية التي لها دور فعال في ترطيب البشرة، حيث يتم استخدامه لترطيب اليدين من خلال فرك اليدين بالقليل من زيت الزيتون، مع وضع قطعة قماش مبللة بالماء الدافئ للتخلص من الزيت، وهذا يساعد على ترطيب اليدين، وينصح بتكرار الوصفة يومياً.

وصفة ماء الورد والزبادي وجوز الهند:

تلك الوصفة فعالة للغاية في ترطيب اليدين والبشرة المصابة بالجفاف بسبب الطقس البارد، وتحتاج تلك الوصفة:

ملعقة كبيرة ماء ورد.

ملعقة صغيرة زبادي.

ملعقة صغيرة زيت جوز الهند.

طريقة التحضير:

يتم خلط تلك المكونات كلها معاً في وعاء.

تطبق الوصفة على البشرة سواء اليدين لمدة نصف ساعة.

تغسل اليد بالماء مع تكرار الوصفة مرتين أسبوعياً على الأقل.

وصفة الجليسرين والحليب والليمون:

ملعقة كبيرة جلسيرين.

نصف كأس حليب.

عصير نصف ليمونة.

طريقة التحضير:

يتم خلط المكونات كلها معاً في وعاء.

تنقع اليدين في الخليط لمدة نصف ساعة.

تغسل اليدين بالماء وتكرر الوصفة مرتين في الأسبوع، ومن الممكن استخدام الوصفة على الأظافر لتقويتها.

وصفة العسل والليمون والفازلين وزيت اللوز الحلو:

ملعقة صغيرة عسل.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة فازلين.

ملعقة صغيرة زيت لوز حلو.

طريقة التحضير: