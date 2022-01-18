طريقة عمل الفول النابت الصحي والمغذي على أصوله بطعم شوربة لذيذ أول مرة تاكليه

من أكثر المأكولات التي تعتبر صحية ولا تعمل على ضرر الإنسان هي المأكولات التي لا تحتوي على دهون ويعتبر مثال لهذه المأكولا وهي الفول النابت ، لأن من المعروف عادة أن الفول من البروتينات التي تعمل على إمداد الجسم بالبروتين الذي يحتاجه حتى يصبح قوي ويمكننا عمل الفول بالعديد من الطرق ويوجد البعض من الناس يقومون بعمل الفول عن طريق قدحه على النار ثم إضافة البهارات اللازمة والتي يحتاجها والبعض الأخر يقوم بعمله وإضافته في ساندوتشات لتناوله في اي وقت وفي أي مكان ، وتوجد هناك بعض الطرق التي يمكننا عمل الفول بها وتعتبر هذه الطريقة من الطرق الصحية والتي نأكلها في وجبات الغذاء والعشاء وهي الفول النابت ، ويعتبر الفول النابت من المأكولات التي تعمل على حماية الجسم من العديد من الأمراض.

بالإضافة إلى أنه له القدرة على تخفيف آللام المعدة ونزلات البرد الشديدة ، وتوجد هناك العديد من الطرق التي يمكننا عمل الفول النابت بها ولكن نجد العديد من السيدات يبحثون على طريقة ناجحة لعمل هذا الفول بطريقة جذابة وجميلة ، وسوف نقدم إليكي طريقة لعمل الفول النابت بطريقة بسيطة وغير مكلفة وسوف تحصلين على نتيجة وطعم شهي .

طريقة عمل الفول النابت

المكونات

ثلاث أكواب من الفول ذات حبات كبيرة الحجم .

كمية من الماء تناسب كمية الفول .

ملعقة واحدة صغيرة من الملح .

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون .

طريقة التحضير