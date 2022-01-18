نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمقادير دايبة دوب أعملي بسكويت النشادر على أصوله بطريقة صحية ومختلفة ألذ من المخابز في المقال التالي
يعتبر البسكويت من ألذ أنواع المقرمشات التي يرغب بتناولها العديد من الناس لأنه يعد ذات طعم جميل ورائع خاصة الأطفال نجد أنهم يقبلون عليه بكثرة شديدة لأنه ذو طعم لذيذ ومفيد ، ويوجد هناك العديد من الأنواع المختلفة من البسكويت ومنها بسكويت الزبدة وبسكويت التمر وبسكويت الشاي السادة وغيره من الأنواع الأخرى من البسكويت ويمكننا تناول هذا النوع من المقرمشات في العديد من الأوقات ومنها يعتبر أساسي في وجبة الإفطار لتناوله مع الشاي والحليب وكذلك يمكننا تناوله كوجبات سناكس بين الوجبات وكذلك تناوله في وجبات العشاء لأنه خفيف وسهل الهضم ، ونجد العديد من السيدات والأطفال عندما يرغبون بتناول البسكويت يقومون بشرائه من بعض المحلات التجارية أو محلات المخبوزات.
حيث تعمل هذه المحلات على بيعه بأغلى الأسعار وبكميات قليلة ، ويعتقد الكثير من السيدات أن عمل البسكويت في المنزل يتطلب العديد من المكونات ويحتاج إلى وقت كبير لتحضيره على الرغم من أن تحضير البسكويت في المنزل لا يتطلب مجهود ولا تكلفة ، وسوف نقدم إليكي طريقة بسيطة لتحضيره ومكونات غير مكلفة وسوف نقدم إليكي طريقة سحرية لعمل البسكويت بطعم لذيذ ورائع .
طريقة عمل البسكويت
المكونات
- ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض .
- نصف كوب من السمنة السائلة .
- ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بودر .
- ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا .
- حبتان إثنان من البيض .
- كوب واحد من الحليب السائل .
- نصف كوب من الماء الدافئ .
- كوب إلا ربع من السكر .
طريقة التحضير
- أحضري المضرب الكهربائي وضعي به حبتان إثنان من البيض مع ملعقة صغيرة واحدة من الفانيليا وقومي بخفق البيض مع الفانيليا جيدا حتى تتمكني من الحصول على قوام كريمي ، بعد ذلك قومي بإضافة نصف كوب من السمنة مع كوب إلا ربع من السكر وقومي بخفق هذه المكونات مرة أخرى حتى نتمكن من ذوبان السكر .
- بعد ذلك أحضري وعاء وضعي به ثلاث أكواب من الدقيق مع ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بودر ثم ضيفي كوب واحد من الحليب السائل مع نصف كوب من الماء الدافئ مع مخلوط البيض والسكر والسمنة وقومي بتقليب المكونات مع بعضها جيدا حتى تتمكني من الحصول على عجينة متماسكة القوام وأتركي هذه العجينة حتى ترتاح .
- بعد ذلك أحضري صينية وقومي بدهنها بكمية من السمنة وقومي بتشكيل عجينة البسكويت على حسب الشكل الذي ترغبين به ثم عليكي برصه في الصينية وقومي بإدخالها في الفرن وأتركيها حتى تنضج ثم أخرجيها من الفرن وتصبح بذلك جاهزة لتناولها بطعم لذيذ .
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