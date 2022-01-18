نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب سكر اعملي أكبر كمية من غزل البنات بدون ماكينة أو خلاط بطعم خرافي أحسن من الجاهز في المقال التالي
غزل البنات من الحلويات التي كنا دائما نحرص على شرائها أثناء صغرنا وننبهر بطريقة صنع هذه الحلويات ونشاهد الشخص الذي يصنعها وأنا اظن انه فنان لانه يستطيع صناعة هذا الإبداع، وهو بالفعل شخص رائع لكن نحن أيضا نستطيع إعداد حلويات غزل للبنات في المنزل بطريقة سهلة ولا نحتاج إلى الآلة التي يتم استخدامها عندما نقوم بشراء غزل البنات في الخارج ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد تغزل بنات في المنزل والمكونات المهمة في إعداد غزل البنات ونستخدم كوب واحد من السكر حتى نحصل على كمية كبيرة من غزل البنات.
مكونات إعداد غزل البنات في المنزل
هناك بعض المكونات التي نحتاج إليها عند إعداد غزل البنات ولابد من استخدام المقادير الصحيحة حتى نحصل على النتيجة التي نريدها في ما يلي سنتحدث عن جميع هذه المكونات هي:
- كوب كبير من السكر .
- احد الألوان الصناعية التي يتم من خلالها الحصول على اللون الأساسي لغزل بنات يمكن اختيار اللون الوردي أو اللون الأبيض كونها أكثر الألوان التي تستخدم في غزل بنات.
- يمكن استخدام نكهة طبيعية ويفضل أن تكون هذه المكان مناسب للون الذي تم اختياره حتى تكون لها رائحة مميزة مثل رائحة الفراولة والكرز.
طريقة تحضير غزل البنات في المنزل
فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يمكن من خلالها إعداد غزل بنات بكوب واحد من السكر وهذه الطريقة هي:
- نحضر قدر كبير نضع في كوب من السكر ونستمر في تحريك السكر داخل القدر وبعد ذلك نضيف اللون الصناعي الذي تم اختياره نفترض مثلا أننا قمنا باختيار اللون الأحمر ثم نضيف معه نكهة الكرز بعد ذلك نستمر في تحريك هذه المكونات حتى تمتزج معا.
- نستمر في تركها على النار حتى تصبح جافة تماما وبعد ذلك نبدأ في استخدام ملعقة خشبية وتحريك هذه المكونات حتى يبدأ يتكون لدينا القطن الخاص بيغزل البنات وكلما قمنا بالتحريك اكثر اصبح لدينا كمية أكبر من غزل البنات.
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