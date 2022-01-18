بديل الكيراتين.. مكون سري ضعيه في الشامبو لتطويل وتكثيف الشعر بسرعة الصاروخ وعلاج التساقط في 3 أيام

كن اضافة بعض المكونات إلى الشامبو حتى يكون فعال اكثر ويساهم في تطويل الشعر والتخلص من العديد من المشاكل التي يعاني منها الشعر مثل التقصف والتلف والتساقط وبعض المشاكل الأخرى، ‏والمكونات التي يتم إضافتها إلى الشامبو أبرز مثال عليها هو القرنفل الذي يساعد على التخلص من العديد من المشاكل التي يعاني منها الشعر وذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال إضافة القرنفل في إلى الشامبو وسنتحدث أيضا عن طريقة استخدام الشامبو مع القرنفل.

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طريقة استخدام الشامبو مع القرنفل

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فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يمكن من خلالها إضافة بعض أعواد القرنفل أو بعض من زيت القرنفل إلى الشامبو حتى نحصل على فوائد كثيرة للشعر أبرز هذه الفوائد هي أن هذا الخليط يقوم بتطويل الشعر وهذه الطريقة هي:

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نحضر 10 مسامير من القرنفل نضع هذه المسامير داخل علبة الشامبو التي نستخدمها عادة حسب الشامبو المناسب لنوع الشعر.

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‏ بعد ذلك نترك القرنفل في الداخل الشامبو لمدة يوم كامل حتى يحصل الشامبو على العناصر الغذائية الموجودة في القرنفل.

بعد ذلك نبدأ باستخدام هذه الخريطة بشكل مو طبيعي مثل الطريقة التي كنا نستخدم بها الشامبو عادة إلى أن الشامبو في هذا الوقت يكون أكثر فعالية ويحتوي على فوائد أكثر.

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‏ هذا الخليط لا يعمل أبدا على تغيير لون الشعر باي طريقة من الطرق.

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‏ من الأفضل أن يتم استخدام أعواد القرنفل دون أن نقوم بطحنها.

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فوائد استخدام الشامبو مع القرنفل

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هناك بعض الفوائد التي نحصل عليها من خلال استخدام الشامبو مع القرنفل وهذه الفوائد هي:

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