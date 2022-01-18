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عمر شويل - جدة الفطيرة التركية الشهية هشة ورطبة مثل القطن رووعة بحشوة جديدة وعجينتها قطنية تصلح لجميع أنواع المعجنات - ثقفني
طريقة عمل الفطيرة التركية
الفطير التركي من المخبوزات التي تتميز بطعمها اللذيذ والذي يعشقها الكبار والصغار، والفطير التركي يتميز أيضاً بسهولة تحضيره في المنزل، كما يمكن أن تقوم بحشو الفطيرة كما تفضلون بالجبنة أو بالفراخ كما تحبون، في هذا المقال نسرد لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل فطير تركي في المنزل.
طريقة عمل الفطيرة التركية
هذه الفطيرة تصلح لجميع أنواع المعجنات حيث يمكن حشوها بجميع الأشياء المحببة لديكم، وتتعدد طرق عمل الفطيرة التركية ومن هذه الطرق فيما يلي.
المكونات
- ٤ أكواب دقيق.
- ملعقة صغيرة سكر.
- ملعقة خميرة.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- ماء دافئ للعجن.
- ٣ معالق من الزيت.
- كوب زبادي.
- نصف كيلو لحمة مفرومة للحشو.
- جينة شيدر أو أي نوع جبنه حسب الرغبة.
- بصلة متوسطة مفرومة.
- فص ثوم مفروم.
- ملعقة بابريكا.
- ملعقة فبفل أسود.
- ملعقة صلصلة طماطم.
طريقة تحضير الفطيرة التركية
- نضع الدقيق في وعاء ثم نضيق إليه السكر والملح ونقلب جيداً ثم نضع الخميرة والزبادي وبعد ذلك نضع الماء مع التقليب المستمر حتى تصبح العجينة لينه ثم نضع الزيت ونقلب مرة أخرى، ونتركها لمدة ساعة ونصف.
- نحضر اللحمة للحشو نضع البصل في إناء ثم نرفعه على نار متوسطة ونضع عليه الزيت ونقلب جسداً ثم نضع اللحمة والفلفل الأسود والصلصة والبابريكا والملح ونقلب جيداً ونتركها حتى تمام النضج.
- نرش دقيق على طاولة ثم نضع عليها العجينة ونقطعها إلى قطع متساوية ثم نفردها ونضع اللحمة والجبنة ثم نقفلها ونفردها مرة أخرى ثم نضعها في صنية مدهونة زيت قليل نكرر حتى نفاذ الكمية، ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى يحمر لونها وتقدم ساخنة، وبالهنا والشفا.
- يمكن أن نبدل الحشو من لحمة إلى فراخ أو جبنة أو أي نوع من أنواع الخضار كما تفضلون.
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