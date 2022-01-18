الفطيرة التركية الشهية هشة ورطبة مثل القطن رووعة بحشوة جديدة وعجينتها قطنية تصلح لجميع أنواع المعجنات

الفطير التركي من المخبوزات التي تتميز بطعمها اللذيذ والذي يعشقها الكبار والصغار، والفطير التركي يتميز أيضاً بسهولة تحضيره في المنزل، كما يمكن أن تقوم بحشو الفطيرة كما تفضلون بالجبنة أو بالفراخ كما تحبون، في هذا المقال نسرد لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل فطير تركي في المنزل.

طريقة عمل الفطيرة التركية



هذه الفطيرة تصلح لجميع أنواع المعجنات حيث يمكن حشوها بجميع الأشياء المحببة لديكم، وتتعدد طرق عمل الفطيرة التركية ومن هذه الطرق فيما يلي.

المكونات

٤ أكواب دقيق.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة خميرة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ماء دافئ للعجن.

٣ معالق من الزيت.

كوب زبادي.

نصف كيلو لحمة مفرومة للحشو.

جينة شيدر أو أي نوع جبنه حسب الرغبة.

بصلة متوسطة مفرومة.

فص ثوم مفروم.

ملعقة بابريكا.

ملعقة فبفل أسود.

ملعقة صلصلة طماطم.

طريقة تحضير الفطيرة التركية