طريقة عمل كعك الورقة اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة

كعك الورقة ، يعتبر نوع من أنواع الحلويات المشهورة في تونس، وتعتبر من الحلويات الهشة اللذيذة التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص بجانب كوب من الشاي أو القهوة، وتعتبر من الحلويات اللذيذة والسهلة والسريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتختلف طريقة تحضيرها من بلد إلى آخر، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل مكان لعمل الحلويات وتكون غير مكلفة لعملها لأبنائها، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل كعك الورقة اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل كعك الورقة

يتكون كعك الورقة من بعض المكونات التي تعطيه مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-

2 كوب من الدقيق الفاخر.

كوب من الزبدة.

ماء للعجن.

مقادير عمل الحشوة

هناك بعض المكونات لعمل الحشوة وهي كالآتي:-

كوب من اللوز.

نصف كوب من السكر البودرة.

ربع كوب من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كعك الورقة اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-