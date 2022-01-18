نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كعك الورقة اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة في المقال التالي
كعك الورقة ، يعتبر نوع من أنواع الحلويات المشهورة في تونس، وتعتبر من الحلويات الهشة اللذيذة التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص بجانب كوب من الشاي أو القهوة، وتعتبر من الحلويات اللذيذة والسهلة والسريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتختلف طريقة تحضيرها من بلد إلى آخر، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل مكان لعمل الحلويات وتكون غير مكلفة لعملها لأبنائها، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل كعك الورقة اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.
مكونات عمل كعك الورقة
يتكون كعك الورقة من بعض المكونات التي تعطيه مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-
- 2 كوب من الدقيق الفاخر.
- كوب من الزبدة.
- ماء للعجن.
مقادير عمل الحشوة
هناك بعض المكونات لعمل الحشوة وهي كالآتي:-
- كوب من اللوز.
- نصف كوب من السكر البودرة.
- ربع كوب من ماء الورد.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير كعك الورقة اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- نقوم بإذابة الزبدة في حمام مائي، ثم تحضير إناء ونضع به الدقيق ثم نضيف الزبدة ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس.
- نضيف بعد ذلك الماء بالتدريج ونعجن المكونات جيداً حتى الحصول على عجينة متماسكة وطرية ثم نغطيها ونتركها لمدة نصف ساعة.
- تحضير إناء عميق ونضع به السكر واللوز ثم نضيف ماء الورد بالتدريج ونعجن المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس.
- ثم نقوم بعمل أصابع رفيعة من عجينة اللوز ثم تقسيم العجينة الي كرات صغيرة ثم نفرد واحدة على سطح مرشوش بقليل من الدقيق.
- قومي بفرد العجينة حتي تصبح مثل الورقة ثم قومي بوضع أصبع اللوز على عجينة الورقة ونلف بحيث تكون أصبع اللوز خارج من ناحية.
- ندخل الجزء الخارج من اللوز في الناحية الخارجة من الورقة بعد ذلك تسوية العجينة بالماء حتي تصبح مغلقة تماماً.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتى تسخن جيداً.
- تحضير صينية ونبطنها بورق الزبدة أو ندهنها بالقليل من الزيت ونضع بها العجين ونتركها جانباً حتى تسخن الفرن
- ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة 150 درجة مئوية ونتركها لمدة ربع ساعة حتي تنضج.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً ثم نضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا بجانب كوب من الشاي.
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