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عمر شويل - جدة تمتع بصوت ومظهر ذكوري قوي بزيادة هرمون التستوستيرون في جسدك - ثقفني
هرمون التستوستيرون هو المسئول عن الذكورة في جسم الإنسان ، ويوجد أيضا لدي السيدات و البنات بنسبة أقل , كما أن نقصة له الكثير من التأثيرات على الجسم أما بالإيجاب أو السلب ولكن في الواقع الموضوع ليس بصعب، لأنه يمكننا السيطرة على معدل هرمون التستوستيرون ولكن يجب الوضع في الاعتبار الأشياء التي لها تأثير سلبي والتي لها تأثير إيجابي وهذا ما سوف يتم طرحه ولكن وجب التنوية أن هناك بعض الحالات التي يوجد بها اضطراب في الهرمون تحتاج إلى مراجعة طبية.
محفزات هرمون التستوستيرون
- الزنك من اكثر المواد المحفزة والمنشطة للهرمون ويتواجد بكميات جيده في اللحوم الحمراء والمحار حيث أن 85 جم من المحار يحتوى على 300% من احتياجات الجسم من الزنك.
- البيض اكل البيض بما يحتوي من صفار وبياض دون الفصل بينهم من الوجبات قليله الكربوهيدرات، والتي بدورها تنظم عمل الأنسولين والذي يؤدى إلى زيادة معدل التستوستيرون.
- الرياضة تساعد على زيادة هرمون النمو وزيادة الجلوكاجون الذي يساعد على حرق الدهون وبهذا تساعد على زيادة معدل التستوستيرون في الجسم.
- الهليون زيادة عدد الحيوانات المنوية وهذا مفيد جدا للخصوبة وله تأثير على صحة الكلية والكبد وغنى بفيتامين E.
- الدوبامين الهرمون المسئول عن الشعور بالسعادة والمتعة والعلاقة بينه وبين هرمون التستوستيرون علاقة طردية ومن المواد المساعدة على زيادة معدل الدوبامين هي الشوكولاتة الداكنة ولكن يفضل أن تكون خلال فترة الإفطار أو الغداء وليس قبل النوم لأنها تؤدى إلى اضطراب النوم.
- الكمأة مصدر طبيعي لهرمون التستوستيرون.
- الزعفران من أغلي التوابل ويعتبر من اهم المنشطات الجنسية ومحفز لهرمون التستوستيرون.
مدمرات هرمون التستوستيرون
- السكر والكربوهيدرات المعالجة لها تأثير على مقاومة الأنسولين ويؤدى إلى انخفاض معدل هرمون التستوستيرون وبذلك ينصح باتباع حمية الكيتو منخفضة الكربوهيدرات.
- أدوية الاستاتين الأدوية المسئولة عن تثبيط الكولسترول والذي يؤدى إلى انخفاض معدل هرمون التستوستيرون فى الجسم ولكن في بعض الحالات يجب استشارة الطبيب التي يؤثر الكولسترول على صحتها العامة.
- الكحول والبيرة يخفض مستوى التستوستيرون ويزيد من معدل هرمون الاستروجين.
- التوتر والإجهاد ينتجه عنه الكورتيزول المسئول عن انخفاض معدل هرمون التستوستيرون.
- قله النوم يدمر التستوستيرون والرغبة الجنسية عموما.
- الغلوتامات أحادي الصوديوم أو النشا الغذائي المعدل الموجود بكثرة في الأطعمة سريعة التجهيز والأطعمة المعالجة.
- الصويا ومشتقاتها مسحوق البروتين ومشروبات الدايت وصوص الصلصة وقوالب البروتين.
- فشار الميكرويف حيث يحتوى الفشار على مركب كميائى اسمه PFAS ، الذى يسبب اضطراب الغدد الصماء ويؤدى إلى زيادة نسبة الاستروجين.
- زيادة الدهون يزيد أنزيم اروماتيز الذي بدورة يحول التستوستيرون إلى أستروجين بمعدل كبير.
- الاسبريتم (المحلى الصناعي )المستخدم في صودا الدايت يؤدى إلى تعطل المركبات الكيميائية بالدماغ ويؤدى لانخفاض التستوستيرون.
- عبوات المياه البلاستيكية بها ماده BPA تسبب اضطراب الغدد الصماء.
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