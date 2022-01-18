تمتع بصوت ومظهر ذكوري قوي بزيادة هرمون التستوستيرون في جسدك

هرمون التستوستيرون هو المسئول عن الذكورة في جسم الإنسان ، ويوجد أيضا لدي السيدات و البنات بنسبة أقل , كما أن نقصة له الكثير من التأثيرات على الجسم أما بالإيجاب أو السلب ولكن في الواقع الموضوع ليس بصعب، لأنه يمكننا السيطرة على معدل هرمون التستوستيرون ولكن يجب الوضع في الاعتبار الأشياء التي لها تأثير سلبي والتي لها تأثير إيجابي وهذا ما سوف يتم طرحه ولكن وجب التنوية أن هناك بعض الحالات التي يوجد بها اضطراب في الهرمون تحتاج إلى مراجعة طبية.

محفزات هرمون التستوستيرون

الزنك من اكثر المواد المحفزة والمنشطة للهرمون ويتواجد بكميات جيده في اللحوم الحمراء والمحار حيث أن 85 جم من المحار يحتوى على 300% من احتياجات الجسم من الزنك. البيض اكل البيض بما يحتوي من صفار وبياض دون الفصل بينهم من الوجبات قليله الكربوهيدرات، والتي بدورها تنظم عمل الأنسولين والذي يؤدى إلى زيادة معدل التستوستيرون. الرياضة تساعد على زيادة هرمون النمو وزيادة الجلوكاجون الذي يساعد على حرق الدهون وبهذا تساعد على زيادة معدل التستوستيرون في الجسم. الهليون زيادة عدد الحيوانات المنوية وهذا مفيد جدا للخصوبة وله تأثير على صحة الكلية والكبد وغنى بفيتامين E. الدوبامين الهرمون المسئول عن الشعور بالسعادة والمتعة والعلاقة بينه وبين هرمون التستوستيرون علاقة طردية ومن المواد المساعدة على زيادة معدل الدوبامين هي الشوكولاتة الداكنة ولكن يفضل أن تكون خلال فترة الإفطار أو الغداء وليس قبل النوم لأنها تؤدى إلى اضطراب النوم. الكمأة مصدر طبيعي لهرمون التستوستيرون. الزعفران من أغلي التوابل ويعتبر من اهم المنشطات الجنسية ومحفز لهرمون التستوستيرون.

مدمرات هرمون التستوستيرون