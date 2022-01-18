نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل وربات بالفستق سورية بمكونات بسيطة غير مكلفة في المقال التالي
وربات بالفستق ، هي حلوى سورية لها مذاق لذيذ ورائع ومختلف، وتعد من أنواع الحلويات العربية الشهية التي تشتهر بتحضيرها بلاد الشام، وهي عبارة عن عجينة جلاش وعادة ما تسمى عجينة بقلاوة محشية بالفستق الحلبي المجروش، وهناك نوع أخر منها يحشي بالقشطة، وهي تعتبر من الحلويات المرغوبة والمحبوبة وخاصة في شهر رمضان المبارك، وتعتبر الحلويات السورية عموماً، من أفضل وأشهر أنواع الحلويات في مناطق بلاد الشام، حيث تتميز بلذاتها ومذاقها الطيب، وأكثر الحلويات التي يتميز بها المطبخ السوري هي البقلاوة، وهي من الحلويات التي تتميز بمذاقها الممتاز والطيب، وتعتبر من الحلويات ذات المصدر الغذائي الغني بالسعرات الحرارية، كما أنها تمد الجسم بالطاقة والحيوية اللازمة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل وربات بالفستق الحلبي المجروش في المنزل بمكونات بسيطة.
مكونات عمل وربات بالفستق
تتكون هذه الحلوى السورية من مقادير بسيطة وهي كالتالي:-
- كوب من القطر.
- معلقة كبيرة من ماء الورد.
- 10 طبقات من عجينة الجلاش.
- ربع كوب فستق حلبي مجروش.
- نصف كوب سمن أو زبدة.
- ربع كوب سكر.
طريقة التحضير
سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي طريقة عمل وربات بالفستق اللذيذة في المنزل بخطوات بسيطة وهي كالتالي:-
- نقوم بإخراج عجينة الجلاش من الفريزر، ونفكك الطبقات ونتركها إلي أن تصبح طرية.
- ثم نضع الفستق الحلبي في وعاء، ونضيف إلية السكر ونحركها جيداً.
- بعد ذلك نضيف السمن أو الزبدة إلي الفستق الحلبي، والسكر ونحرك المكونات جيداً إلي أن يختلطوا جيداً.
- ثم نضيف ماء الورد إلي الفستق، ونحركهم جيداً وبهذا يصبح الحشو جاهز.
- بعد ذلك نقطع الحشو إلي أن يصبح مربع الشكل، ثم نضيف كمية الحشو في منتصف العجينة ونقوم بثنيها علي شكل مثلث، ثم نكرر الطريقة إلي أن ننتهي من كمية العجين.
- ثم ندهن صينية الفرن بالقليل من الزيت النباتي، ونصف وربات ونباعد بينهم لأن حجمها يتضاعف.
- بعد ذلك ندخل الصينية في الفرن، ونتركها علي نار متوسطة، إلي أن تنفش ويصبح لونها ذهبياً.
- ثم نخرج الوربات ونصفها في طبق، ونصب القطر فوقها، بعد ذلك تصبح جاهزة للتقديم.
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