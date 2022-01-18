طريقة عمل وربات بالفستق سورية بمكونات بسيطة غير مكلفة

وربات بالفستق ، هي حلوى سورية لها مذاق لذيذ ورائع ومختلف، وتعد من أنواع الحلويات العربية الشهية التي تشتهر بتحضيرها بلاد الشام، وهي عبارة عن عجينة جلاش وعادة ما تسمى عجينة بقلاوة محشية بالفستق الحلبي المجروش، وهناك نوع أخر منها يحشي بالقشطة، وهي تعتبر من الحلويات المرغوبة والمحبوبة وخاصة في شهر رمضان المبارك، وتعتبر الحلويات السورية عموماً، من أفضل وأشهر أنواع الحلويات في مناطق بلاد الشام، حيث تتميز بلذاتها ومذاقها الطيب، وأكثر الحلويات التي يتميز بها المطبخ السوري هي البقلاوة، وهي من الحلويات التي تتميز بمذاقها الممتاز والطيب، وتعتبر من الحلويات ذات المصدر الغذائي الغني بالسعرات الحرارية، كما أنها تمد الجسم بالطاقة والحيوية اللازمة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل وربات بالفستق الحلبي المجروش في المنزل بمكونات بسيطة.

مكونات عمل وربات بالفستق

تتكون هذه الحلوى السورية من مقادير بسيطة وهي كالتالي:-

كوب من القطر.

معلقة كبيرة من ماء الورد.

10 طبقات من عجينة الجلاش.

ربع كوب فستق حلبي مجروش.

نصف كوب سمن أو زبدة.

ربع كوب سكر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي طريقة عمل وربات بالفستق اللذيذة في المنزل بخطوات بسيطة وهي كالتالي:-