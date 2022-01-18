اوعي تشتري الزبدة تاني.. بكليو حليب اعملي 2 كيلو زبدة في الخلاط بطعم روعة أحسن مليون مرة من المحلات

تشتهر مصر دائمًا ببعض المنتجات ‏الطبيعية التي يتم الحصول عليها من المزارع المصرية التي تعتني بي تربية الحيوانات وهناك العديد من الأسر المصرية أيضا التي تقوم بصناعة هذه المنتجات في المنزل عن طريق تربية الحيوانات التي نحصل من خلالها على منتجات الألبان والحليب و تقوم الأم في هذا المنزل قاعدة هذي منتجات بسهولة داخل منزلها وبالطبع تكون هذه المنتجات نظيفة وصحية ويفضل استخدامها في إعداد جميع انواع الطعم بدلا من استخدام الزيوت والدهون غير الصحية التي تسبب العديد من المشاكل الصحية للإنسان على المدى البعيد ‏ويمكن أن تسبب هذه الأمراض الكثير من المخاطر على جسم الإنسان لذلك يفضل استخدام المنتجات الطبيعية مثل الزبدة الفلاحي وبعض منتجات الحليب الأخرى من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد الزبدة الفلاحي في المنزل دون أن يحتاج إلى شرائها من الخارج فقط لابد أن يكون لدينا الحليب الطبيعي.

‏

مكونات إعداد الزبدة الفلاحي في المنزل

‏

اعتدنا دائما عند الحديث عن مكونات أي وصفة نذكر العديد من المكونات وذلك لأننا نحتاج إلى اضافة مكونات كبيرة حتى نحصل على طعم لذيذ ولكن في الزبدة الفلاحي الزبدة لا تعتمد على المكونات ولكن تعتمد على الطريقة التي يتم صنع زبدة بها فمن خلال الحليب يمكننا إنتاج عشرات من منتجات الألبان ولكن جميعها اختلف الطعم وهذا الاختلاف يأتي من الطريقة التي يتم إعداد الزبدة بها ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن مقدار الحليب الذي نحتاج إليه حتى نستطيع إعداد بعض من مكعبات الزبدة وهذه المكونات هي:

‏

ما يحتوي على مكعبات من الثلج.

كيلو كامل من الحليب الطازج كامل الدسم.

‏

طريقة إعداد ‏الزبدة الفلاحي في المنزل

‏

فيما يلي سنتبع الطريقة التي يمكننا من خلالها صناعة الزبدة الفلاحي في المنزل وهذه الطريقة هي:

‏