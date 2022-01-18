بكوب دقيق اعملي بسكويت الخلاط السريع في عشر دقائق بدون زبدة ولا سمنه مقرمش جدا زي المحلات

البسكويت من الحلويات التي ‏يمكن اعدادها في المنزل بسهولة ‏ويحب الأطفال تناولها بشكل خاص لأنها تجذبهم خصوصا عندما يتم ‏إعداد البسكويت باشكال مختلفة ومميزة هناك العديد من الطرق التي يتم من خلالها إعداد البسكويت ‏ولكن من خلال هذا المقال سنتحدث بشكل خاص عن طريقة إعداد البسكويت الذي لا يحتوي على زبدة ويتم إعداده في الخلاط حتى يتم تقديم هذا البسكويت بجانب الشاي أو القهوة ويمكن إضافة بعض الفواكه اللذيذة أيضا إلى ذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد البسكويت في الخلاط بدون زبدة بالتفصيل و المكونات اللازمة لإعداد هذا البسكويت.

‏مكونات طريقة إعداد البسكويت بدون زبدة

‏

عادة يتم اضافة كمية كبيرة من الزبدة إلى البسكويت حتى يكون له طعم مميز ولذيذ ولكن خلال هذه الطريقة لن نستخدم الزبدة أبدا ‏وسنقوم بإعداد البسكويت بطريقة مختلفة وفيما يلي سنتحدث عن المكونات اللازمة لتحضير البسكويت دون إضافة كمية كبيرة من الزبدة لأن الزبدة تجعل الجسم يحصل على كمية كبيرة من الدهون:

كوبين ونصف من الدقيق.

بيضتان.

‏‫1\2‬ ملعقة صغيرة من الملح.‬

‏‫1\2‬ ملعقة صغيرة من الملح.‬ كوب من الزيت.

‏

‏ كوب من بودرة الكسترد.

كوب كبير من السكر الناعم المطحون.

‏

‏ ملعقة صغيرة من الباكنج باودر.

طريقة إعداد البسكوت في الخلاط بدون زبدة

‏

فيما يلي سنتحدث عن خطوات إعداد البسكوت في الخلاط بدون زبدة وهذه الخطوات هي:

‏