نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب دقيق اعملي بسكويت الخلاط السريع في عشر دقائق بدون زبدة ولا سمنه مقرمش جدا زي المحلات في المقال التالي
البسكويت من الحلويات التي يمكن اعدادها في المنزل بسهولة ويحب الأطفال تناولها بشكل خاص لأنها تجذبهم خصوصا عندما يتم إعداد البسكويت باشكال مختلفة ومميزة هناك العديد من الطرق التي يتم من خلالها إعداد البسكويت ولكن من خلال هذا المقال سنتحدث بشكل خاص عن طريقة إعداد البسكويت الذي لا يحتوي على زبدة ويتم إعداده في الخلاط حتى يتم تقديم هذا البسكويت بجانب الشاي أو القهوة ويمكن إضافة بعض الفواكه اللذيذة أيضا إلى ذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد البسكويت في الخلاط بدون زبدة بالتفصيل و المكونات اللازمة لإعداد هذا البسكويت.
مكونات طريقة إعداد البسكويت بدون زبدة
عادة يتم اضافة كمية كبيرة من الزبدة إلى البسكويت حتى يكون له طعم مميز ولذيذ ولكن خلال هذه الطريقة لن نستخدم الزبدة أبدا وسنقوم بإعداد البسكويت بطريقة مختلفة وفيما يلي سنتحدث عن المكونات اللازمة لتحضير البسكويت دون إضافة كمية كبيرة من الزبدة لأن الزبدة تجعل الجسم يحصل على كمية كبيرة من الدهون:
- كوبين ونصف من الدقيق.
- بيضتان.
1\2 ملعقة صغيرة من الملح.
- كوب من الزيت.
- كوب من بودرة الكسترد.
- كوب كبير من السكر الناعم المطحون.
- ملعقة صغيرة من الباكنج باودر.
طريقة إعداد البسكوت في الخلاط بدون زبدة
فيما يلي سنتحدث عن خطوات إعداد البسكوت في الخلاط بدون زبدة وهذه الخطوات هي:
- نحضر الخلاط ونضع فيه السكر والزيت والبيض والفانيليا ونقوم بتشغيل الخلاط بعد ذلك نضيف الدقيق والملح والباكنج بودر والكاسترد داخل الخلاط أيضا.
- نستمر في تشغيل الخلاط حتى يصبح لدينا عجينة متماسكة.
- نقوم بفرد العجينة على احد الأسطح المستوية
بعد ذلك نقوم بتشكيل العجين الأشكال التي نرغب بها.
- نضع قطع البسكويت داخل الصينية ونترك هذه الصينية داخل الفرن حتى ينضج تماما ويصبح لونه ذهبي.
- يمكن اضافة بعض المكونات الأخرى على البسكويت من الأعلى مثل الشوكولاتة والكرميل.
- يتم تقديم البسكويت ساخن بمجرد خروجه من الفرن ويمكن وضعها داخل الثلاجة وتقديمه باردة مع وجبة الإفطار.
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