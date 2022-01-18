أحلي كيكة قدرة قادر بالكريم كراميل بطريقة سهلة ولذيذة وصحية

كيكة قدرة قادر من ألذ واحلي الحلويات الغربية والتي انتشرت في أغلب دول الوطن العربي وخاصة في مصر في الآونة الأخيرة، والتي تتمتع بطعمها اللذيذ والرائع والتي يحبها كل أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، وكيك قدرة قادر انتشرت في أغلب محلات الحلويات والتي مفضله جدا في فصل الشتاء حيث تمد الجسم بالطاقة والدفئ، وهناك من يعتقد أن طريقة عملها صعبة في المنزل ولذلك نقوم بتقديم طريقتها إليك، وذلك من خلال طريقتنا الرائعة لعمل أحلي وألذ كيكة قدرة قادر.

مكونات عمل كيكة قدرة قادر

ثلاث بيضات.

معلقة خل كبيرة.

اثنين باكو فانيليا.

كوب سكر.

نصف كوب زيت.

نصف كوب كاكاو خام.

كوبان دقيق.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ربع كوب ماء مغلي.

مكونات عمل الكراميل

كوب سكر.

كوب ماء.

مكونات عمل الكريمة

ثلاثة ظرف كريم كراميل.

نصف كوب لبن بودرة.

ثلاث كوب حليب سائل.

طريقة تحضير الكراميل

نصف إناء عميق علي النار ثم نضع به كوب سكر ونضيف إليه كوب من الماء ثم ثلاث دقائق علي النار دون تقليب ثم نقوم بتقليبه بعد الثلاث دقائق.

نقوم بإحضار إناء بإحضار صينية متوسطة الحجم ونضع بها الكراميل بعد إنزاله من علي النار مباشرة.

طريقة تحضير كريمة الكراميل

نقوم بإحضار إناء نضع به ثلاث اظرف الكريم كراميل ثم نضيف إليه نصف كوب لبن بودرة ونضيف إليه ثلاثة أكواب الحليب السائل ونقلبه جيدا ثم نرفعه علي النار مع التقليب المستمر حتي يتقل الخليط.

نقوم بانزال الخليط من على النار ونضعه في صينية الكراميل الجاهزة.

طريقة تحضير الكيكة