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عمر شويل - جدة أحلي كيكة قدرة قادر بالكريم كراميل بطريقة سهلة ولذيذة وصحية - ثقفني
كيكة قدرة قادر من ألذ واحلي الحلويات الغربية والتي انتشرت في أغلب دول الوطن العربي وخاصة في مصر في الآونة الأخيرة، والتي تتمتع بطعمها اللذيذ والرائع والتي يحبها كل أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، وكيك قدرة قادر انتشرت في أغلب محلات الحلويات والتي مفضله جدا في فصل الشتاء حيث تمد الجسم بالطاقة والدفئ، وهناك من يعتقد أن طريقة عملها صعبة في المنزل ولذلك نقوم بتقديم طريقتها إليك، وذلك من خلال طريقتنا الرائعة لعمل أحلي وألذ كيكة قدرة قادر.
مكونات عمل كيكة قدرة قادر
- ثلاث بيضات.
- معلقة خل كبيرة.
- اثنين باكو فانيليا.
- كوب سكر.
- نصف كوب زيت.
- نصف كوب كاكاو خام.
- كوبان دقيق.
- ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
- ربع كوب ماء مغلي.
- مكونات عمل الكراميل
- كوب سكر.
- كوب ماء.
مكونات عمل الكريمة
- ثلاثة ظرف كريم كراميل.
- نصف كوب لبن بودرة.
- ثلاث كوب حليب سائل.
طريقة تحضير الكراميل
- نصف إناء عميق علي النار ثم نضع به كوب سكر ونضيف إليه كوب من الماء ثم ثلاث دقائق علي النار دون تقليب ثم نقوم بتقليبه بعد الثلاث دقائق.
- نقوم بإحضار إناء بإحضار صينية متوسطة الحجم ونضع بها الكراميل بعد إنزاله من علي النار مباشرة.
طريقة تحضير كريمة الكراميل
- نقوم بإحضار إناء نضع به ثلاث اظرف الكريم كراميل ثم نضيف إليه نصف كوب لبن بودرة ونضيف إليه ثلاثة أكواب الحليب السائل ونقلبه جيدا ثم نرفعه علي النار مع التقليب المستمر حتي يتقل الخليط.
- نقوم بانزال الخليط من على النار ونضعه في صينية الكراميل الجاهزة.
طريقة تحضير الكيكة
- نقوم بإحضار إناء عميق ونقوم به ثلاث بيضات ونضيف إليه ملعقة خل كبيرة ونضع به اثنين باكو فانيليا ونضربه بمضرب البيض جيدا، ثم نضيف إليه كوب سكر مع الاستمرار في ضرب الخليط بالمضرب الكهربائي ثم نضيف إليه نصف كوب الزيت ونصف كوب الكاكاو الخام. مع الاستمرار في تقليب الخليط بالمضرب، ثم نضيف إليه كوبان الدقيق وملعقة البيكنج بودر ونقلبه جيدا بالمضرب، ثم نضيف إليه ربع كوب الماء المغلي مع التقليب المستمر حتى يتجانس الخليط جيدا، وبعد نقوم بإضافة الخليط إلي صينية الكريم كراميل.
- نقوم بإحضار صينية كبيرة وعميقة ونضع نصف الصينية بها ماء مغلي، ونضع بداخلها صينية الخليط،ثم نقوم بإدخالها إلي الفرن علي درجة حرارة 180درجة لمدة 45 دقيقة.
- بعد ذلك نقوم بإخراج الصينية من الفرن وتترك حتى تبرد نقوم نضعها في الثلاجة بدون ما نقلبها لمدة ثلاث ساعات.
- وبعد إخراجها من الثلاجة نقوم بقلبها في طبق التقديم.
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