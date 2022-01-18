طريقة عمل المحشي كرنب في المنزل أحلي أكلة تدفي في برد الشتا بخلطة رهيبة و سر التسوية الصح

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طريقة عمل محشي الكرنب واحد من أهم الوصفات المحببة لدى الكثيرين بل لدى الجميع، خاصةً بفصل الشتاء حيث يعتبر شيء جيد يمدنا بالدفء بالإضافة إلى طعمه اللذيذ، ولكن قد يصعب عمله على البعض ويجدون صعوبة في تحضير محشي الكرنب الفلاحي، ولكن هناك سر مميز يعطي مذاق رائع للمحشي ويظهره بالخلطة التي لا مثيل لها، وهذا سيكون حديثنا عن المحشي وكيفية عمله بسهولة.
طريقة عمل المحشي كرنب
يمكن أن تحضر سر بسيط يجعلك تحضر محشي الكرنب بسهولة في المنزل، ونستطيع أن نحضر المكونات أولا بهذا الشكل:
- واحدة من الكرنبة المتوسطة.
- نصف كيلو من البصل المقطع.
- ملعقة من البهارات المشكلة.
- كيلو من الطماطم المعصورة.
- ربع ملعقة من الفلفل الأسود.
- ثلاثة ملاعق من الزيت.
- ملعقة من السكر.
- ربطة مشكلة من الكزبرة والبقدونس والشبت.
خطوات عمل المحشي كرنب
تنفيذ الخطوات القادمة شيء بسيط للغاية ولا يحتاج إلى وقت، فقط نقاط صغيرة وستتمكن من تحضير أشهى محشي كرنب يمكن أن تتناوله، وتأتي هكذا:
- علينا وضع الماء بداخل وعاء ليتم غليه جيداً ومن ثم نضع الكرنب بداخله بعد تقطيعه إلى قطع مناسبة ومن ثم تركه حتى يغلي.
- نحضر وعاء آخر لنضع به بعض المكونات من الزيت ومن ثم البصل المقطع مع الطماطم ونضيع إليهم ثوم مهروس وللبهارات المشكلة ولا ننسى السكر الذي يعتبر هو السر في عمل الوصفة.
- نضع الأرز وبعد ذلك البقدونس والشبت وغيره وتقليب المكونات جيداً للحصول على مزيج.
- تقطيع الكرنب ومن ثم حشيه بالخلطة.
- ولكن قبل وضعه بالوعاء نضع حلقات البصل والفلفل والجزر أسفل المحشي.
- نضع عليه طماطم معصورة من أعلى ومرقة دجاج ثم نتركه ليستوي على نار مناسبة
- الملفوف هو واحد من أهم الوصفات التي يتمتع بها كثير من الناس ولا سيما في فصل الشتاء ويعتقد أن يكون شيء جيد بالإضافة إلى لذيذ يمكن أن توفر لنا الدفء مع مزيج لا مثيل لها.
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