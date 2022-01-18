بدون تعب.. تنظيف البط والوز من الزفارة والريش بمكون سحري خطير في ثواني هتبقي قشطه

تنظيف البط من الريش الصغير أهم ما تبحث عن طرقه الكثير من ربات البيت حيث تعتبر نوعيات الدواجن المختلفة والتي من أهمها البط تتواجد على سطحها كمية كبيرة من الريش سواء الطويل أو القصير بل ويتواجد الريش الدقيق جحدا وهذا ما قد تصعب إزالته لذا ننوه من خلال ما يلي إلى طرق ممتازة وتلك الطرق تعد مساعدة بشكل كبير في التخلص تماما من أي ريش قد يكون صغير متواجد على سطح الدواجن من أي نوع وفيما يأتي أهم تلك الطرق وأبزها للتنظيف بشكل أفضل للبط أو لأي نوع دواجن وطيور.

تنظيف البط من الريش الصغير

التنظيف لمختلف الطيور والبط من الريش الصغير من ما تسعى كل ربة منزل على أن تعرف خطوات سهلة للتخلص السريع من أي تواجد للريش الصغير وإليكم أهم تلك الطرق وأيسرها بحيث يكون من السهل على ربات البيوت إزالة الريش بسرعة والتخلص تماما منه وهذا ليكون الطهي أسهل وأفضل للبط وكل نوعيات الدواجن وفيما يأتي أهم تلك الخطوات والطرق البسيطة:

طريقة تنظيف البط باستعمال الردة

الردة تعد من أهم المكونات التي تيسر عليكِ التنظيف السريع للبط من أي تواجد للريش الصغير ومن خلال الخطوات التالية توضيح لتلك الطريقة بالتفصيل:

أحضري البط المراد تنظيفه تماما من الريش وبعد إزالة الريش الطويل وغسل البطة بشكل جيد يتم وضعها بوعاء ملائم.

نحضر كوب من الردة ونقوم بالتدليك للبط من الخارج جيدا بواسطتها ومن ثم ينتزع الريش بشكل سريع وهذا ما يجعل من السهل على كل ربة بيت التقاط الريش القصير جدا والذي قد ينمو تحت الجلد للبط أو للدواجن من الأنواع الأخرى.

تنظيف البط بالملح الخشن

الملح الخشن من أهم المكونات التي تيسر التنظيف للدواجن والإزالة التامة للريش الصغير وبالخطوات التالية: