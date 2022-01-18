نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكذا وصفة تحضير بطاطس البيوريه باللحمة والمشروم والبقدونس والجبنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة تحضير بطاطس البيوريه يستمتع الكثير من الناس بتناول البطاطس بأشكال وتحضيرات متنوعة للإفطار منها وصفة البيوريه التي لها مذاق لذيذ، لذلك نستعرض وصفات مختلفة لتحضيرها في المنزل كما اقترحت الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها الذي يبث على شاشة “سي بي سي سفرة”.

وصفة تحضير بطاطس البيوريه بالبقدونس

مكونات لصنع البقدونس المهروس البطاطا

• ما يقرب من نصف كيلو جرام من البطاطس المهروسة.

• 2 فص ثوم

• بقسماط ليونة.

• بيض واحد

• 2 ملعقة كبيرة. طحين

• بقدونس.

طريقة عمل البطاطس المهروسة بالبقدونس بالملح والفلفل والكمون

• تُمزج البطاطس والملح والفلفل والكمون والبقدونس المفروم في وعاء كبير للخلط.

• يجب تشكيل البطاطس على شكل أصابع وتغمس في الدقيق المتبل والبيض المتبل وفتات الخبز المتبل.

• تقلى البطاطس في الزيت حتى تصبح ذهبية اللون.

• قدميها مباشرة بعد التحميص.

• بطاطس مهروسة باللحم المفروم

بطاطا مهروسة مع لحم مفروم

البطاطس مسلوقة ومهروسة.

الكمون الطري.

ثوم.

درجات مختلفة من اللون الأخضر.

ملح.

الفلفل الأسود

بيضتان.

زبدة.

فلفل

لحم مفروم.

فلفل أحمر.

الموزاريلا نوع من الجبن.

بصلة.

قرفة ليست قوية جدا.

طريقة عمل هريس البطاطس باللحم المفروم

تُمزج البطاطس والثوم في وعاء للخلط، ثم يُقلى البصل بالزبدة على نار خفيفة.

تُمزج الفلفل الأحمر والكمون والملح والفلفل الأسود في وعاء متوسط ​​الحجم، ثم يُمزج اللحم المفروم والبصل.

أضيفي الزنجبيل والقرفة والملح والفلفل الأسود إلى خليط البطاطس، متبوعًا ببيضتين.

نضيف الفلفل الحار إلى مزيج اللحم، ثم نضيف الخضار المشكلة.

ضعي اللحم المهروس والخضروات ومزيج البطاطس في طبق خزفي من البيركس.

أضيفي جبنة الديك الرومي على الوجه واخبزيها حتى ينضج الخليط تمامًا.

بطاطس مهروسة بالفطر

مكونات البطاطس المهروسة

رطل واحد من البطاطس المهروسة

200 جم حليب

مكعب من المرقة

ملعقة كبيرة زبدة مذابة

القرنفل والثوم.

كوب عيش الغراب.

ملعقة صغيرة طحين

يرش جوزة الطيب المبشور الطازج.

كوب جبن شيدر مبشور

طريقة عمل البطاطس المهروسة بالفطر