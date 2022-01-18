طريقة عمل كعك الشاي بالسمسم الهش مثل المخابز دون بيض

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كعك الشاي من المخبوزات التي تتمتع بطعم لذيذ وهش، وعادة ما يتم شرائها من المخابز المخصصة لها، حيث أن الأمهات تهتم بشكل كبير لعمل المخبوزات والمعجنات المختلفة لعائلتها في البيت لتقديمها في وجبة الإفطار أو كوجبة خفيفة، وهناك الوصفات المختلفة التي لا تعد ولا تحصى وتنال إعجاب الجميع، ومن بينها كعك الشاي الذي يعتبر من الوصفات الشهية واللذيذة، ويمكنكم إعداد تلك الوصفة في البيت بكل سهولة في البيت وبمكونات اقتصادية غير مكلفة، ولذلك إليكم طريقة عمل كعك الشاي.
طريقة عمل كعك الشاي
كعمك الشاي من ألذ الوجبات الصحية التي تحضر في البيت، والتي يفضلها الكثيرون من الأشخاص سواء كباراً وصغاراً، فالبعض يعتمدون عليها كوجبة فطور أو كوجبة خفيفة، ففي كل منزل في الوطن العربي يوجد به دوماً كعك الشاي اللذيذة، حيث لا يوجد أطيب من تلك الوصفة لتقديمها في الأوقات المختلفة، وهو من الوصفات الخفيفة على المعدة وهذا نظراً لمكوناته البسيطة الغنية بالفيتامينات المهمة للجسم.
مكونات كعك الشاي:
- 2 كأس من اللبن السائل الدافئ.
- 4 كأس دقيق أبيض.
- ملعقة صغيرة بكينج بودر.
- كأس شاي دبس عنب.
- نصف كأس ماء دافئ.
- ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- سمسم للتزين.
طريقة التحضير:
- في وعاء كبير نقلب الدقيق والملح معاً، ونقوم بعمل فتحة في المنتصف ونضع بها مقدار الخميرة واللبن الدافئ.
- تعجن المكونات جيداً باليدين حتى تتكون عجينة غير لاصقة.
- تغطى العجينة بقطعة قماش وتترك في مكان دافئ لتتخمر.
- في طاسة على النار نحمص فيها السمسم ليصبح لونه ذهبياً.
- بعد التأكد من أن العجينة تخمرت جيداً، نشكلها إلى 12 قطعة متساوية.
- نأخذ قطعتين ونلفها بشكل طولي معاً، ونصل الطرفين ببعض لتكون شبه الدائرة، وتكرر الخطوة لتنتهي كمية العجين.
- في وعاء نقلب دبس العنب مع الماء الدافئ، ونعمر فيه قطع العجين ويرش عليها السمسم.
- نضع كعك الشاي في صينية مفرود بها ورق الزبدة.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة لينضج تماماً، ويصبح لونه ذهبي.
- نخرج الكعك من الفرن ويقدم مباشرة بجانب كأس الشاي الساخن أو بجانب كأس اللبن.
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