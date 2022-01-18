طريقة عمل القرنبيط المقلي المقرمش بخلطة القرمشة السرية طريقة هتعجب أولادك جدا

إذا كنتم تبحثون عن وصفة سريعة يمكن تناولها في بعض الأوقات يمكن تناول القرنبيط المقرمش، فهو سهل للغاية يمكن صنعه في المنزل بالقليل من الخطوات والمكونات، كما أن طريقة العمل قد تختلف من شخص لآخر وللبهارات سر في إظهار الطعم بشكل مختلف، ونحن اليوم سنعرض الطريقة كاملة لعمل القرنبيط المقرمش في المنزل بدلاً بالبحث عن مكان آخر يقوم بتنفيذه.

طريقة عمل القرنبيط المقرمش

يمكن أن نحضر القرنبيط المقرمش في المنزل عند استخدام هذه المكونات البسيطة، وتأتي هكذا:

كما أنه لا بد من إضافة ثمرة واحدة من القرنبيط.

وفيما بعد علينا تحضير خضراوات مشكلة من البقدونس والشباب والكزبرة كل ذلك بمقدار كوب واحد.

ربع كوب من الجزر المفروم.

ملعقتان من البصل الأخضر المفروم.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقتان من الثوم المهروس.

كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة من البابريكا والكركم.

ملعقتان من عصير الليمون.

ملح حسب الرغبة.

أربعة حبات من البيض.

زيت للقلي نباتي.

خطوات عمل القرنبيط المقرمش

يمكن البدء في تنفيذ هذه الوصفة من خلال الخطوات القادمة: