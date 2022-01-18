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عمر شويل - جدة طريقة عمل القرنبيط المقلي المقرمش بخلطة القرمشة السرية طريقة هتعجب أولادك جدا - ثقفني
إذا كنتم تبحثون عن وصفة سريعة يمكن تناولها في بعض الأوقات يمكن تناول القرنبيط المقرمش، فهو سهل للغاية يمكن صنعه في المنزل بالقليل من الخطوات والمكونات، كما أن طريقة العمل قد تختلف من شخص لآخر وللبهارات سر في إظهار الطعم بشكل مختلف، ونحن اليوم سنعرض الطريقة كاملة لعمل القرنبيط المقرمش في المنزل بدلاً بالبحث عن مكان آخر يقوم بتنفيذه.
طريقة عمل القرنبيط المقرمش
يمكن أن نحضر القرنبيط المقرمش في المنزل عند استخدام هذه المكونات البسيطة، وتأتي هكذا:
- كما أنه لا بد من إضافة ثمرة واحدة من القرنبيط.
- وفيما بعد علينا تحضير خضراوات مشكلة من البقدونس والشباب والكزبرة كل ذلك بمقدار كوب واحد.
- ربع كوب من الجزر المفروم.
- ملعقتان من البصل الأخضر المفروم.
- ربع ملعقة من الفلفل الأسود.
- ملعقتان من الثوم المهروس.
- كوب ونصف من الدقيق.
- ملعقة من البابريكا والكركم.
- ملعقتان من عصير الليمون.
- ملح حسب الرغبة.
- أربعة حبات من البيض.
- زيت للقلي نباتي.
خطوات عمل القرنبيط المقرمش
يمكن البدء في تنفيذ هذه الوصفة من خلال الخطوات القادمة:
- علينا أولاً سلق القرنبيط من خلال وضعه في الماء على النار بعد تقطيعه وغسله.
- نضع ملعقة من الكمون مع ملعقتين من الملح.
- بعد السلق نضعه على الجانب لحين الاستخدام مرة أخرى.
- نحضر وعاء آخر لوضع كل من الملح، الفلفل الأسود، الثوم، الجزر، البيض، البابريكا، الكركم، البصل والخضرة.
- نقلب المكونات معاً ثم نضع الماء والدقيق ونقلب مرة أخرى.
- وبهذا الخليط نضع قطع القرنبيط وتركها في الثلاجة لساعة أو أكثر.
- نخرجها ثم نضع القطع بالزيت ليتم قلبه جيداً حتى يصل إلى اللون الذهبي.
- نضع القطع في وعاء التقديم بعد طهيه بشكل كامل.
- إذا كنت تبحث عن وصفة سريعة لتناول الطعام بين الحين والآخر فيمكنك الحصول على قرنبيط مقرمش يسهل صنعه في المنزل ببضع خطوات ومكونات فقط ويمكن أن تختلف طريقة عمله من شخص لآخر والتوابل اظهار النكهات السر عرضنا اليوم الطريقة الكاملة لصنع القرنبيط المقرمش في المنزل بدلاً من البحث في مكان آخر لصنعه.
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