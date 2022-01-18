طريقة عمل قوالب البطاطا الحلوة ورول التوست المقلي اللذيذ

فى بعض الأوقات نحتاج إلى تجهيز أكل سريع بدون طبخ أو بدون عمل لحوم سواء لحم أو دجاج، ويوجد أنواع ووصفات كثيرة لعمل أنواع من الأطعمة المختلفة التي يكون بها سعرات حرارية مناسبة للجسم وأيضا يكون تحضيرها فى وقت قصير ولا تكلف وقت ومجهود، وسوف نقوم بذكر وصفات مختلفة لتحضير وجبات بدون لحوم.

مكونات عمل قوالب البطاطا:

3 ثمرات كبيرة بطاطا.

2 عود بصل أخضر مفروم.

1 ملعقة صغيرة زنجبيل مفروم.

نص كوب دقيق.

3 ملعقه كبيرة زيت ذره.

2 فص ثوم مهروس.

3 بيضة كبيرة.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1 ملعقة صغيرة بابريكا أو فلفل حلو.

نص ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة توابل مشكلة.

3 ملعقة كبيرة زبدة مقطعة مكعبات صغيرة.

طريقة التحضير:

نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180°. نقوم بإحضار صينية الكب كيك المكونة من 12 كأس ونقوم بوضع كؤوس الكيك الورقية فى كل واحد. نقوم بتقشير البطاطا ونبشرها ونقوم بوضعها في المصفاة البلاستيك لحين تجهيز خليط البصل. إحضار مقلاة وإضافة بها الزيت ووضعها على النار حتي يسخن الزيت ونقوم بوضع البصل فى الزيت والثوم والزنجبيل ونقلبهم مع بعض حتى يتغير لون البصل ويصبح لونه ذهبي فاتح ونقوم بإزالته من على النار ونتركه يبرد. في وعاء عميق نقوم بوضع البطاطا على البصل المقلي ونضيف البيض والدقيق والبيكنج بودر والملح والفلفل والتوابل المشكلة والبابريكا. نمزج المكونات مع بعضهم جيداً حتي يتكون مزيج متماسك. نقوم بتوزيع المزيج فى قوالب الكب كيك. نقوم بإضافة قطعة من الزبدة على كل كب كيك بالتساوي. نقوم بوضع الصينية فى الفرن وذلك لمدة 20 إلي 25 حتي يتغير لونها إلي الذهبي. وبعد ذلك نقوم بإخراجها من الفرن ونقدمها بجانب السلطات والمخلل.

مكونات عمل رول التوست المقلي:

مكونات الحشو:

1 ملعقة كبيرة كاري.

2 ثمرة بطاطا متوسطة ومسلوقة.

1 أو 2 عود بصل أخضر مفروم بالورق.

نص كوب كزبرة خضراء مفرومة.

1 ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة.

نص كوب بازيلاء.

1 أو 2 قرن فلفل أخضر حار مفروم جيداً.

نص ملعقة صغيرة شطة.

1 ملعقة صغيرة ملح.

رشة صغيرة فلفل أسود.

مكونات العجينة:

1 كيس توست.

كوب لبن.

للتزيين:

بقدونس مفروم.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء عميق ونضع فيه البطاطس المسلوقة ونهرسها بواسطة الشوكة حتي تتفت، وبعد ذلك نضيف البازلاء والبصل والفلفل الأخضر والكزبرة والتوابل والملح والكزبرة الناعمة والفلفل الأسود والشطة، ونقوم بتقليبهم بحرص حتي يمتزجو جيداً ونتركها لحين استخدامها فى الحشو. قطع حواف التوست البنية بحذر. إحضار طبق عميق ووضع فيه اللبن.

تحضير التوست: