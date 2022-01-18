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استغلي موسم البرتقال وحضري بسكويت البرتقال المقرمش واللذيذ بكل سهولة

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عمر شويل - جدة استغلي موسم البرتقال وحضري بسكويت البرتقال المقرمش واللذيذ بكل سهولة - ثقفني

طريقة عمل بسكويت البرتقال، البسكويت من الحلويات الشرقية المفضلة لدى الكثير من الناس وهى محبوبة الأطفال و تقدم في جميع المناسبات وأعياد الميلاد والأفراح  مثل الكعك والغريبة وباقي الحلويات ، المعروفة في المطبخ العربي وكذلك يمكن إعداد البسكوت بطرق مختلفة وبكثير من الأشكال والمذاقات المتنوعة، واليوم سوف نتعرف على طريقة عمل البسكويت بالبرتقال برائحة و مذاق رائع وطعم شهى و بوصفة سهلة ومقادير جد بسيطة.

طريقة عمل بسكويت البرتقال

المقادير

  • ١ كيلو دقيق من الحلويات الفاخر.
  • كأس ونصف من السمنة المذابة.
  • ٢ كأس من عصير البرتقال.
  • ١ كأس من سكر البودرة.
  • بشر قشرة حبة البرتقال.
  • معلقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر.
  • ملعقة واحدة صغيرة من النشادر.
  • ١ كيس فانيليا.
  • ٤ بيضات.
  • رشة ملح.

طريقة تحضير بسكويت البرتقال

  1. نضع في بولة كأس من السكر البودرة وكأس ونصف من السمنة المذابة ثم نقوم بالخفق جيدا حتى نحصل على قوام أبيض كريمي و ناعم.
  2. ثم نضيف البيض تدريجيا واحدة تلوى الآخري، مع الاستمرار في خفق المكونات مع بعض دون توقف لكى نحصل على قوام ناعم.
  3. ثم نضع في وعاء الدقيق الأبيض  مع نخله جيدا ثم الفانيليا ورشة الملح، وبعد ذلك نقوم بخلط النشادر مع عصير البرتقال.
  4. بعد ذلك نضيف قشرة البرتقال إلى الخليط الذى حصلنا عليه ونخلط المكونات مع بعض مرة ثانية.
  5. ثم نضيف الدقيق تدريجيا مع رشة الملح والفانيليا وملعقة الباكنبودر على باقي الخليط، مع تقليب المستمر حتى نحصل على عجينة متماسكة وقوام ناعم وبسكوت هش وطري.
  6. ثم نترك العجينة ترتاح قليلا مدة ١٠ أو ١٥ دقيقة ثم نضع العجينة في ماكينة البسكوت أو يمكن تشكيلها باليد فقط.
  7. وبعد ذلك نقوم بدهن الصينية الفرن بالزبدة أو الزيت أو نضع ورقة الزبدة في الصينية فقط، ثم نشكل البسكوت حسب الأشكال المحبوبة لدى الأطفال.
  8. نسخن الفرن على درجة حرارة ١٨٠ مئوية، ثم نضع الصينية في الفرن، ونتركها حتى نحصل على لون ذهبي،
  9. نخرج الصينية من الفرن ونتركها قليلا حتى تبرد ثم نضع البسكويت في طبق التقديم.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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