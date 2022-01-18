استغلي موسم البرتقال وحضري بسكويت البرتقال المقرمش واللذيذ بكل سهولة

طريقة عمل بسكويت البرتقال، البسكويت من الحلويات الشرقية المفضلة لدى الكثير من الناس وهى محبوبة الأطفال و تقدم في جميع المناسبات وأعياد الميلاد والأفراح مثل الكعك والغريبة وباقي الحلويات ، المعروفة في المطبخ العربي وكذلك يمكن إعداد البسكوت بطرق مختلفة وبكثير من الأشكال والمذاقات المتنوعة، واليوم سوف نتعرف على طريقة عمل البسكويت بالبرتقال برائحة و مذاق رائع وطعم شهى و بوصفة سهلة ومقادير جد بسيطة.

طريقة عمل بسكويت البرتقال

المقادير

١ كيلو دقيق من الحلويات الفاخر.

كأس ونصف من السمنة المذابة.

٢ كأس من عصير البرتقال.

١ كأس من سكر البودرة.

بشر قشرة حبة البرتقال.

معلقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة من النشادر.

١ كيس فانيليا.

٤ بيضات.

رشة ملح.

طريقة تحضير بسكويت البرتقال