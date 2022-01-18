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عمر شويل - جدة استغلي موسم البرتقال وحضري بسكويت البرتقال المقرمش واللذيذ بكل سهولة - ثقفني
طريقة عمل بسكويت البرتقال، البسكويت من الحلويات الشرقية المفضلة لدى الكثير من الناس وهى محبوبة الأطفال و تقدم في جميع المناسبات وأعياد الميلاد والأفراح مثل الكعك والغريبة وباقي الحلويات ، المعروفة في المطبخ العربي وكذلك يمكن إعداد البسكوت بطرق مختلفة وبكثير من الأشكال والمذاقات المتنوعة، واليوم سوف نتعرف على طريقة عمل البسكويت بالبرتقال برائحة و مذاق رائع وطعم شهى و بوصفة سهلة ومقادير جد بسيطة.
طريقة عمل بسكويت البرتقال
المقادير
- ١ كيلو دقيق من الحلويات الفاخر.
- كأس ونصف من السمنة المذابة.
- ٢ كأس من عصير البرتقال.
- ١ كأس من سكر البودرة.
- بشر قشرة حبة البرتقال.
- معلقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة واحدة صغيرة من النشادر.
- ١ كيس فانيليا.
- ٤ بيضات.
- رشة ملح.
طريقة تحضير بسكويت البرتقال
- نضع في بولة كأس من السكر البودرة وكأس ونصف من السمنة المذابة ثم نقوم بالخفق جيدا حتى نحصل على قوام أبيض كريمي و ناعم.
- ثم نضيف البيض تدريجيا واحدة تلوى الآخري، مع الاستمرار في خفق المكونات مع بعض دون توقف لكى نحصل على قوام ناعم.
- ثم نضع في وعاء الدقيق الأبيض مع نخله جيدا ثم الفانيليا ورشة الملح، وبعد ذلك نقوم بخلط النشادر مع عصير البرتقال.
- بعد ذلك نضيف قشرة البرتقال إلى الخليط الذى حصلنا عليه ونخلط المكونات مع بعض مرة ثانية.
- ثم نضيف الدقيق تدريجيا مع رشة الملح والفانيليا وملعقة الباكنبودر على باقي الخليط، مع تقليب المستمر حتى نحصل على عجينة متماسكة وقوام ناعم وبسكوت هش وطري.
- ثم نترك العجينة ترتاح قليلا مدة ١٠ أو ١٥ دقيقة ثم نضع العجينة في ماكينة البسكوت أو يمكن تشكيلها باليد فقط.
- وبعد ذلك نقوم بدهن الصينية الفرن بالزبدة أو الزيت أو نضع ورقة الزبدة في الصينية فقط، ثم نشكل البسكوت حسب الأشكال المحبوبة لدى الأطفال.
- نسخن الفرن على درجة حرارة ١٨٠ مئوية، ثم نضع الصينية في الفرن، ونتركها حتى نحصل على لون ذهبي،
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها قليلا حتى تبرد ثم نضع البسكويت في طبق التقديم.
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