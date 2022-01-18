في دقيقتين.. طريقة سلق الكرنب بدون ماء بسرعة الصاروخ هتعملي أكثر من 3 وحدات بدون تعب

سلق الكرنب بدون ماء، من أهم الخطوات التي لا بد من القيام بها قبل أن تقوم ربة المنزل بعمل الملفوف وتجهيزه أن تقوم بالسلق لورق الكرنب حيث أن الورق يحتاج للتعامل معه بالسلق وهذا ليكون صالح للاستخدام ولكي يتم لف الكرنب جيدا لا بد وأن يكون الورق طريا ويصلح للف، وعليه تتوفر مجموعة من الطرق العادية والطرق غير العادية أي التي لا يتم سلق الورق لخضار الكرنب فيها بالماء حيث أن الطرق التي لا نستخدم فيها الماء تعد أيسر وتتساءل عنها ربات المنزل دائما وعنها نتحدث بالتفصيل فيما يلي.

طريقة سلق الكرنب بدون ماء

السلق لخضار الكرنب بدون استعمال الماء خطوة تيسر على كل ربات البيوت عمل الملفوف بمنتهى السهولة والحصول عليه جهزا للحشو واللف بالطرق المتعددة حيث تعتب وجبة محشي الكرنب من الأكلات لشعبية التي يفضلها الكبار والصغار وتتخذ الوقت الطويل للتجهيز والتحضير لذا من الممكن أن تقوم ربة المنزل باتباع طريقة ممتازة تساعدها على إنجاز السلق للكرنب في أقل وقت ومن أهم تلك الطرق طريقة الميكرو ويف، والتي لا نستخدم فيها الماء، وتلك الطريقة نذكر خطواتها بالتفصيل:

خطوات سلق الكرنب بدون استعمال ماء

من الممكن لكل ربات البيوت أن تعتمدن على تلك الطريقة للحصول على الكرنب جاهز تمام على الاستخدام والورق يكون لينا وكأنه قد سلق في الماء من خلال اتباع الخطوات التالية:

قومي بإحضار الكرنبة المراد تسوية ورقها.

أزيلي أي أوراق ليس من الممكن حشوها.

بعدها توضع الكرنبة على فلانشة التقطيع لإزالة رأسها تماما.

لا بد من لتقطيع بنظام قل أن يسلق الكرنب فمن الممكن أن تقلبي الكرنبة ومن الأسفل تبدئي في التقطيع.

التقطيع يكون لخطوط طولية وخطوط عرضية حتى تقومي بتجزئة ورق الكرنب إلى مربعات تكون بمقاس واحد تقريبا.

الخطوة التالية هي بدأ أخذ كمية مناسب من الورق الجاهز لبدء سلقه.

الورق يوضع بنوع من الأكياس تعرف بالأكياس الحرارية ويوضع بالميكرو ويف.

بعد ذلك يتم غلق الكيس وتركه دقيقتين بالميكرو ويف.