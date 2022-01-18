أقوي الزيوت الهندية لتطويل وتكثيف الشعر لحد الركب لشعر صحي وطويل هينمو بسرعة البرق

بذور السمسم إحدى البذور التي تلعب دوراً هاماً في تغذية الشعر وتنعيمه والمساعدة على تطويله حيث يحتوي السمسم على نسبة عالية من البروتين والفيتامينات، وأيضاً به نسبة عالية من أوميجا 3 التي تحفز الدورة الدموية لتقوم على تطويل بصيلة الشعر بشكل صحي ودورها العالي في المحافظة على فروة الرأس صحية، وتعد خلطة السمسم لتطويل الشعر من أفضل الخلطات الطبيعية المتعددة التي تبحث عنها حواء للإستفادة بمكوناتها الطبيعية للعناية بالشعر، وهناك طرق مختلفة.

خلطة السمسم لتطويل الشعر

يدخل السمسم بفوائده المتعددة التي لا حصر لها في الخلطات الطبيعية لنمو الشعر كما يمكن إستبدال البذور بزيت السمسم، وهناك طرق متعددة سنقوم بعرضها في هذا المقال.

قناع زيت السمسم مع الكراميل لتطويل الشعر

خلطة السمسم من أروع الخلطات الطبيعية التي تعزز نمو الشعر، والطريقة كالتالي:

المكونات:

خمس ملاعق كبيرة من زيت السمسم.

علبة صغيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ملعقتين كبيرتين من بودرة الكراميل.

عصير نصف ليمونة.

عدد صفار بيضة واحدة.

الطريقة:

إحضري طبق وضعي به المكونات بأكملها وإمزجيها حتى تحصلي على قوام متجانس.

وزعي الخلطة على الشعر بداية من فروة الرأس إلى الأطراف.

قومي بتدليك فروة الرأس بأطراف أصابعك في حركات دائرية.

غطي شعرك بقناع بلاستيكى.

إتركي الخلطة على شعرك لمدة ساعة كاملة لتستفيدي من مكوناتها.

إغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو المخصص لكي.

كرري الخلطة من مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع، وإستمتعي بشعر طويل وناعم.

خلطة زيت السمسم مع جل الصبار

يمكنك إستخدام زيت السمسم كدهان للشعر بعيداً عن الخلطات، ولكن بإضافة جل الصبار تتكون لديكي وصفة رائعة، والطريقة كالتالي:

المكونات:

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ملعقتين كبيرتين من زيت السمسم.

الطريقة: