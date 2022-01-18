بتتبيلة وخلطة أرز لذيذة أعملي محشي ورق العنب على أصوله بطريقة مصرية ومختلفة وطعم رهيب

ورق العنب من أهم الأكلات التي يقدمها المطبخ المصري، فهو يتميز بطعمه المميز واللذيذ، ويمكن تقديم ورق العنب في موائد العزومات بجانب اللحوم والأكلات الأخرى المميزة، ولا يحتاج ورق العنب الي تكاليف حتى نتمكن من تحضيره فإن مكوناته في متناول الأيدي، كما أن ورق العنب من أهم الأكلات التي تحتوي على قيمة غذائية عالية جدًا للجسم، وهي مثل الألياف الطبيعية الهامة جدًا كما أنه يحتوي على البروتين والكربوهيدرات، ولذلك قد جئنا لكم اليوم بنوع ف على طريقة عمل ورق العنب في المنزل بخطوات بسيطة يمكنكم اتباعها.

طريقة عمل محشي ورق العنب المميز في المنزل

محشي ورق العنب من أهم أنواع المحاشي التي يفضل جميع أفراد الأسرة وطريقة تحضيرها كالآتي:

المكونات

ربع كيلو من ورق العنب يكفي لعمل كمية مناسبة للأسرة.

كيلو من الأرز الأبيض.

حزمة من الكزبرة الخضراء المفرومة.

حزمة من البقدونس المفروم.

حزمة من الشبت.

أربع أكواب من صلصة الطماطم.

بصلتين كبار الحجم مبشورة.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة من الكمون.

ملعقة من الكزبرة الجافة.

ملعقة من الشطة.

ربع كوب من عصير الليمون.

طريقة التحضير