نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتتبيلة وخلطة أرز لذيذة أعملي محشي ورق العنب على أصوله بطريقة مصرية ومختلفة وطعم رهيب في المقال التالي
ورق العنب من أهم الأكلات التي يقدمها المطبخ المصري، فهو يتميز بطعمه المميز واللذيذ، ويمكن تقديم ورق العنب في موائد العزومات بجانب اللحوم والأكلات الأخرى المميزة، ولا يحتاج ورق العنب الي تكاليف حتى نتمكن من تحضيره فإن مكوناته في متناول الأيدي، كما أن ورق العنب من أهم الأكلات التي تحتوي على قيمة غذائية عالية جدًا للجسم، وهي مثل الألياف الطبيعية الهامة جدًا كما أنه يحتوي على البروتين والكربوهيدرات، ولذلك قد جئنا لكم اليوم بنوع ف على طريقة عمل ورق العنب في المنزل بخطوات بسيطة يمكنكم اتباعها.
طريقة عمل محشي ورق العنب المميز في المنزل
محشي ورق العنب من أهم أنواع المحاشي التي يفضل جميع أفراد الأسرة وطريقة تحضيرها كالآتي:
المكونات
- ربع كيلو من ورق العنب يكفي لعمل كمية مناسبة للأسرة.
- كيلو من الأرز الأبيض.
- حزمة من الكزبرة الخضراء المفرومة.
- حزمة من البقدونس المفروم.
- حزمة من الشبت.
- أربع أكواب من صلصة الطماطم.
- بصلتين كبار الحجم مبشورة.
- ملعقة كبيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة من الكمون.
- ملعقة من الكزبرة الجافة.
- ملعقة من الشطة.
- ربع كوب من عصير الليمون.
طريقة التحضير
- قومي غسل ورق العنب جيدًا.
- قومي بسلق ورق العنب في الماء الساخن حتى يتغير لونه وقومي برفعه سريعًا من الماء ويوضع في المصفاة.
- اتركي ورق العنب حتى يتخلص من كل المياه.
- قومي بتحضير الخليط.
- احضري وعاء واضيفي به اربع ملاعق من الزيت.
- اتركي الزيت يسخن ثم أضيفي الصلصة.
- أتركي الصلصة حتى تتسبك وتقل المياه بداخلها تمامًا.
- أضيفي البصل المبشور.
- ثم اضيفي بعد ذلك الشبت، والبقدونس، والكزبرة.
- اخلطي وقلبي المكونات ارفعي الوعاء من النار.
- أضيفي البهارات التي تم تجهيزها بالكامل.
- ثم اضيفي الليمون.
- قلبي المكونات.
- أضيفي الأرز إليها بعد غسله جيدًا وتصفيته من المياه.
- احضري وعاء مناسب لاصابع المحشي.
- قومي بحشو أوراق ورق العنب ولفيها جيدًا.
- رصي الوعاء بشكل دائري بالمحشي.
- بعد الانتهاء من الكمية.
- أضيفي إلى المحشي نصف الكمية من الشوربة حتى المنتصف أو المياه حسب المتواجد.
- ارفعي الوعاء بعد تغطيته على النار حتى ينضج تمامًا.
- يمكن تقديمه في أطباق، وتناوله بألف هنا.
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