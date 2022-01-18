الكوكيز الصحية بدون زبدة وبدون زيت أو سكر والطعم لا يقاوم

الكوكيز الصحية الشهية بمقادير صحية تماما وسريعة التحضير عن حضور ضيوف بشكل مفاجئ ستكونين على أتم استعداد بتقديم الكوكيز الشهية مع مشروب دافئ أو فريش ، الكوكيز أو البسكويت من أفضل ما يمكن أن يتناوله أطفالنا كإفطار أو كوجبات خفيفة بين الوجبات الأساسية وبالإضافة إلى ذلك يحصلوا على القيمة الغذائية الجيدة و الحفاظ على صحتهم أيضا.

الكوكيز الصحية السريعة

تعتبر هذه الكوكيز من الحلويات المناسبة جدا لمرضي السكر والأطفال و الكبار، وبالطبع يمكننا الأكل منها عند إتباع الحمية الغذائية الصحية لإنقاص الوزن ولكن بحد أقصي قطعتين للحفاظ علي نسبة السر في الدم والاستفادة من الألياف والمكونات الصحية بها حيث أن المكون الأساسي بها هو زبدة الفول السوداني الذي يحتوي علي فوائد وفيتامينات كثيرة جدا للجسم كله.

مكونات الكوكيز الصحية السريعة

1بيضة.

كوب من زبدة الفول السوداني.

3 ملاعق كبيرة من دقيق الشوفان أو الدقيق الأبيض.

2ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ربع كوب دارك تشوكلت شيبس.

ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة التحضير للكوكيز الصحية