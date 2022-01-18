نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكوكيز الصحية بدون زبدة وبدون زيت أو سكر والطعم لا يقاوم في المقال التالي
الكوكيز الصحية الشهية بمقادير صحية تماما وسريعة التحضير عن حضور ضيوف بشكل مفاجئ ستكونين على أتم استعداد بتقديم الكوكيز الشهية مع مشروب دافئ أو فريش ، الكوكيز أو البسكويت من أفضل ما يمكن أن يتناوله أطفالنا كإفطار أو كوجبات خفيفة بين الوجبات الأساسية وبالإضافة إلى ذلك يحصلوا على القيمة الغذائية الجيدة و الحفاظ على صحتهم أيضا.
الكوكيز الصحية السريعة
تعتبر هذه الكوكيز من الحلويات المناسبة جدا لمرضي السكر والأطفال و الكبار، وبالطبع يمكننا الأكل منها عند إتباع الحمية الغذائية الصحية لإنقاص الوزن ولكن بحد أقصي قطعتين للحفاظ علي نسبة السر في الدم والاستفادة من الألياف والمكونات الصحية بها حيث أن المكون الأساسي بها هو زبدة الفول السوداني الذي يحتوي علي فوائد وفيتامينات كثيرة جدا للجسم كله.
مكونات الكوكيز الصحية السريعة
- 1بيضة.
- كوب من زبدة الفول السوداني.
- 3 ملاعق كبيرة من دقيق الشوفان أو الدقيق الأبيض.
- 2ملعقة كبيرة من عسل النحل.
- ربع كوب دارك تشوكلت شيبس.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
طريقة التحضير للكوكيز الصحية
- نقوم بوضع كوب زبدة الفول السوداني ومعه البيضة والعسل النحل والفانيليا، ونقلبهم جيدا جدا حتى تمام التجانس.
- نضيف دقيق الشوفان أو الدقيق الأبيض حسب الرغبة، ويمكننا إضافة ملعقة صغيرة من البيكنج يودر لكوكيز هشه أكثر أو أعلى سمك أو لا.
- نحضر التشوكلت شيبس لكوكيز صحية أكثر يمكننا استخدام دارك تشوكلت ونضيفها إلى الخليط ونمزجه جيدا باليد للتأكد من تمام التماسك.
- يمكننا الآن تشكيل عجين الكوكيز إلى كرات صغيرة أو متوسطة الحجم حسب الرغبة ثم ضغطها بالشوكة لتأخذ شكل مضلع جميل.
- يتم إدخال الكوكيز الفرن على درجة حرارة 180 درجة من15 إلى 20 دقيقة حتى يحصل على لون مقرمش لذيذ.
- يتم إخراج الكوكيز برفق ووضعها في طبق التقديم لتهدأ وتكون جاهزة للأكل ويمكن حفظها في برطمان كبير في درجة حرارة الغرفة لتكون جاهزة للأكل في أي وقت بجانب العديد من المشروبات المفضلة أو في وجبة الإفطار.
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