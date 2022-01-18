طريقة عمل العصيدة السعودي بالمقادير وطريقة التحضير في أسرع وقت

طريقة عمل العصيدة السعودي بالمقادير وطريقة التحضير تعتبر العصيدة من أشهى وأسهل الأكلات السعودية والتي تلقى حبا كبيرا بين الشعوب العربية، ويأتي ذلك نتيجة سهولة طبخها وسرعة الطهي فيها، كما أنها محبوبة في المجتمع العربي بسبب أنها خفيفة على المعدة ولا تسبب أذي أو شعور بالثقل، وسوف نستعرض في هذه المقالة المقادير المطلوبة والتي تكفى لأربعة أشخاص، علما بأن مدة الطهي في حدود النصف ساعة ولا تأخذ اكثر من عشرة دقائق في التحضير لاسيما سهولة الطهي.

حيث أن هناك طرق مختلفة لعمل العصيدة في الدول العربية وخاصة في دول الخليج العربي، لذا نكشف معكم آلية عمل العصيدة بالطريقة السعودية.

طريقة عمل العصيدة السعودي



المكونات و المقادير الخاصة بالعصيدة السعودى التي يجب أن تقوم بتوفيرها والمتاحة في كل مكان جاءت كالتالي:



كوب واحد من الماء.

ثلث كيلو جرام من الدقيق.

مائتان وخمسون جرام من الزبدة.

ملعقة صغيرة واحدة من الملح.

ملعقة صغيرة واحدة من زيت الزيتون.

ملحوظة: (يقدم مع العصيدة مشروب من التمر أو يقدم معها العسل)، واليكم رابط طريقة عمل المفطح السعودي.

طريقة تحضير العصيدة السعودى

أولا يتم وضع الدقيق والملح مع الماء في وعاء واحد حتى يذوب بالكامل وبشكل جيدا

ملحوظة ( يصفى الدقيق في حالة تكتل أو كلكعة الدقيق). ثانيا يتم وضع الخليط في أناء على النار المتوسطة وأثناء ذلك يتم التقليب بشكل مستمر منعا للتكتل. ثالثا عندما يصبح القوام على شكل عجينة سميكة شديدة القوام يتم وضع الزبدة. رابعا يستمر الحركة في التقليب بعد الزبدة ولمدة تصل إلي نصف ساعة، ونذكركم بطريقة عمل الكبدة الاسكندراني. خامسا يتم وضع العصيدة في طبق مدهون جيد بزيت الزيتون. سادسا يتم تشكيلها بالأيدي على شكل كرة. سابعا وأخيرا بعد تجهيزها للتقديم يتم صب مشروب التمر أو العسل عليها، واليكم طريقة عمل المقلوبة بالدجاج.

وفى نهاية المقال قد شرحنا وأوضحنا إليكم طريقة عمل العصيدة السعودي والوصفة الخاصة بها بالمكونات والمقادير، وأيضا تم توضيح طريقة التحضير حتى التقديم خطوة بخطوة.