فطائر اللحم المفروم بالطريقة السعودية بخطوات سريعة وطعم لذيذ

تُقدم فطائر اللحم المفروم ، على الطريقة السعودية بخطوات سهلة جداً ومكونات سهلة وبسيطة تعطي لها نكهة رائعة جداً، وتعتبر هذه الوصفة من المعجنات المغذية والمفيدة وسريعة التحضير لا تحتاج إلي التسوية داخل الفرن، فهي من الفطائر التي يتم تسويتها بخطوات سريعة وفي وقت قصير من خلال استخدام طاسة أو مقلاة غير لاصقة مدهونة بالقليل من أي مادة دهنية ويفضل استخدام الزيت، وتعتبر هذه الفطائر تحضيرها يكون من خلال عجينة سهلة وبسيطة يتم حشوها بخليط اللحمة المفرومة مع الجبن، كما أنه يمكن حشوها بأي نوع من الحشوات الأخرى غير اللحم لمن لا يرغب في اللحم المفروم، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الفطائر باللحم بالطريقة السعودية.

مكونات عمل فطائر اللحم المفروم بالطريقة السعودية

تتكون الفطائر من المكونات الآتية:ـ

كيلو دقيق أبيض فاخر.

2 بيضة.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف كوب زبدة مذابة.

كوب ونصف ماء للعجن.

للحشو

كيلو لحم مفروم.

4 حبات بصل متوسطة الحجم مفرومة فرماً ناعماً.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

ملعقة صغيرة بهارات لحم.

شطة حسب الرغبة.

٢ كوب جبنة موتزاريلا.

طريقة التحضير

يتم تحضير فطائر اللحم المفروم بالطريقة السعودية بالخطوات الآتية:ـ

نستخدم إناء عميق وننخل فيه الدقيق والملح ثم نضع في وسط الدقيق البيض والزبدة ونفرك الخليط بأطراف الأصابع جيداً. توضع جميع هذه المكونات في العجان الكهربائي أو تعجن اليد حسب الرغبة، ثم نضيف إليها الماء تدريجياً حتي تمتزج المكونات جيداً. ثم نستمر في العجن حتي نحصل على عجينة متماسكة وطرية، ثم نقوم بجمع العجينة ونعجنها علي سطح مرشوش بالدقيق بخفة لمدة 10 دقائق حتي تصبح مطاطة وناعمة. ثم نضعها في وعاء مدهون بالزيت ونغطي الوعاء بكيس بلاستيك أو شاش نظيفة ثم نتركها حتي ترتاح قليلاً.

طريقة تحضير الحشوة