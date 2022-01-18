طريقة عمل الهريسة خطوة بخطوة في المنزل بمقادير مضبوطة

الهريسة هي نوع من أنواع الحلويات وهي متوفرة في السوبر ماركت وفي محلات الحلويات بأشكال وأطعم مختلفة ولكن هناك الكثير من الأمهات ممن يفضلن صنع الحلويات لأهلنَّ في المنزل والابتعاد عن شرائها من الخارج؛ وذلك لضمان نظافتها وجودتها؛ وقد كثر البحث عن طريقة صنعها في المنزل بكل سهولة حيث يوجد الكثير من الوصفات ؛ لذلك سنعرض لكم مكونات عمل الهريسة وطريقة عملها في المنزل بكل احترافية مع مراعاة كل الأذواق

مكونات الهريسة

هناك عدة وصفات لعمل الهريسة منها:

300 جم سميد

250 جم لوز مطحون

125 جم زبدة ذائبة

100 جم سكر

70 ملليلتر ماء

50 ملليلتر ماء زهر البرتقال

بعض حبات اللوز للتزيين

شربات

طريقة التحضير

نقوم بوضع السميد والسكر و ملعقة من ماء الزهر في إناء ونقوم بالتقليب جيدًا

ثم نقوم بإضافة الزبدة الذائبة إلى الخليط ونقوم بخلط المكونات جيدًا باستخدام اليد حتى تمتزج تمامًا ثم نتركها في مكان دافئ كي ترتاح حوالى ساعة

نقوم بوضع المتبقي من ماء الزهر وكمية الماء؛ حتى نحصل على خليط متماسك

دهن صينية بالزيت ثم وضع الخليط بها مع مراعاة تسوية السطح جيدًا وتقسيمها على شكل مربعات باستخدام السكين

توزيع حبات اللوز بوضع حبة على كل مربع

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180° ثم وضع صينية الهريسة بها

ننتظر مدة 30 دقيقة حتى تأخذ اللون الذهبي ثم نخرجها من الفرن

نقوم بتقسيمها مرة أخرى ثم إضافة الشربات عليها

أصبحت هريسة اللوز جاهزة للتقديم

مكونات هريسة الجبن

كوب سميد ناعم

½ كوب سكر

½ كوب زيت

بيضة

3 ملاعق كبيرة جبنة سائلة

1 ملعقة كبيرة قشطة

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة فانيلا سائلة

لوز للتزيين

شربات

طريقة التحضير

أولا إحضار صينية متوسطة الحجم

ثانيا بوضع كل المكونات في الخلاط ونقوم بالتشغيل لمدة 5 دقائق على سرعة متوسطة حتى يصبح خليط الهريسة جاهزًا

ثالثا نقوم بتوزيع خليط الهريسة على الصينية ومن ثَمَّ توزيع شرائح اللوز على الوجه

ننتظر مدة 15 دقيقة حتى يصير لونها ذهبيا

نقوم بإخراجها من الفرن ثم توزيع الشربات عليها

طريقة عمل الشربات