حبة على الريق للتخلص من البطن والجناب والاراداف بدون رياضة في 20 ايام هتخسي 7 كيلو

حبة على الريق للتخلص من البطن والجناب والاراداف بدون رياضة في 20 ايام من الوصفات الطبيعية والتي تمت تجربتها من قبّل الكثيرين هي وصفة اللبان الدكر لتخسيس الكرش والدهون، فالكرش يمثل أزمة كبيرة عند الفتيات في حالة ظهوره عليها أكثر من الشباب، فالكرش يقلل من أنوثة الفتاة التي يجب أن يكون جسمها متناسق ومميز وخالي من أي ترهلات، فلا تهملي نفسك وتتركي الكرش حتى وإن كان عبارة عن بطن صغيرة فالبطن تكبر والمشكلة تتفاقم، فيجب الاعتماد على وصفتنا اليوم بالإضافة إلى المواظبة على ممارسة الرياضة يوميًا.

طريقة عمل منقوع اللبان الدكر لتخسيس الكرش

مكونات الطريقة:-

ملعقتان كبيرتان من اللبان الدكر.

نصف كوب من الماء الفاتر.

خطوات التحضير:-

قومي بوضع قدر مناسب وضعي بداخله كمية من الماء الفاتر واتركيه على النار حتى يغلي تمامًا.

ثم أضيفي اللبان الدكر إلى الماء المغلي حتى يسخن قليلًا ثم ارفعي القدر من على النار.

اتركي منقوع اللبان الدكر في الأرضية لمدة يوم أو ليلة كاملة حتى يصبح لون الماء أبيض كالماء غير الرائق.

اشربي كوب من الماء يوميًا على الريق قبل وضع أي شيء في معدتك لمدة شهر كامل حتى تنعمي بجسم مثالي وبطن خالية من الدهون والكرش.

يمكنك ممارسة الرياضة باستمرار مع المداومة على المشروب حتى لا يزيد وزنك مرة أخرى بتناول أي أطعمة دسمة.

أهمية ممارسة الرياضة للجسم

لممارسة الرياضة بعد الفوائد الصحية للجسم وتتمثل فيما يلي:-