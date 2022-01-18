سر سندوتشات الكبدة من الشارع.. طريقة عمل سندوتشات الكبدة المقلية الحامية مثل مطاعم الأسواق الشعبية

سر سندوتشات الكبدة من الشارع، الكبدة من المأكولات المحببة لدي الرجال والنساء ويسعون لتناولها بشدة من عربيات الشارع لأنها تتميز بطعمها اللذيذ والجميل، حيث يسعي الكثير من الأشخاص في البحث عن طريقة عمل الكبدة في المنزل مثل عربيات الشارع، ولذلك نقدم لكم في هذا المقال طريقة سهلة وبسيطة لعمل الكبدة في المنزل بنفس طعم عربيات الشارع.

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طريقة عمل سندوتشات الكبدة المقلية

هناك العديد من طرق عمل سندوتشات الكبدة والسر في المكونات التي تدخل في صنع الكبدة في المنزل لتكون مثل المحلات الشعبية؛ ولكن معنا نسرد لكم عمل الكبدة مثل عربيات الشارع ومن هذه الطرق فيما يلي.

المكونات

كيلو كبدة.

٣حبات بصل كبار.

فلفل أخضر.

٥ فصوص ثوم.

ملعقة فلفل أسود.

٢ ملعقة كمون.

٢ ملعقة ملح.

ملعقة عصير ليمون.

٢ ملعقة زبدة صفراء.

ملعقة زيت.

طريقة التحضير تكون كالتالي