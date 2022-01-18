نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر سندوتشات الكبدة من الشارع.. طريقة عمل سندوتشات الكبدة المقلية الحامية مثل مطاعم الأسواق الشعبية في المقال التالي
سر سندوتشات الكبدة من الشارع، الكبدة من المأكولات المحببة لدي الرجال والنساء ويسعون لتناولها بشدة من عربيات الشارع لأنها تتميز بطعمها اللذيذ والجميل، حيث يسعي الكثير من الأشخاص في البحث عن طريقة عمل الكبدة في المنزل مثل عربيات الشارع، ولذلك نقدم لكم في هذا المقال طريقة سهلة وبسيطة لعمل الكبدة في المنزل بنفس طعم عربيات الشارع.
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طريقة عمل سندوتشات الكبدة المقلية
هناك العديد من طرق عمل سندوتشات الكبدة والسر في المكونات التي تدخل في صنع الكبدة في المنزل لتكون مثل المحلات الشعبية؛ ولكن معنا نسرد لكم عمل الكبدة مثل عربيات الشارع ومن هذه الطرق فيما يلي.
المكونات
- كيلو كبدة.
- ٣حبات بصل كبار.
- فلفل أخضر.
- ٥ فصوص ثوم.
- ملعقة فلفل أسود.
- ٢ ملعقة كمون.
- ٢ ملعقة ملح.
- ملعقة عصير ليمون.
- ٢ ملعقة زبدة صفراء.
- ملعقة زيت.
طريقة التحضير تكون كالتالي
- أولاً نقطع الكبدة إلى شرائح طويلة أو صغيرة حسب الرغبة ثم نغسلها جيداً بالماء والخل والدقيق ثم نغسلها مرة أخرى بالماء فقط ونتركها جانباً.
- ثم نقوم بتقطيع البصل إلى قطع صغيرة ثم نضع طاسة ونضيف إليها الزبدة والزيت ونتركها حتى تكون ساخناً ثم نضع البصل ونقلب جيداً حتى يصفر لونها ثم نضع الفلفل الأخضر ونقلب مرة أخرى ثم نرفعها من على النار.
- كما أنه في طاسة أخرى نضع زيت ونرفعها على النار ثم نضع الكبدة ونقلب جيداً لمدة ٥ دقائق ثم نضع عليها البصل والفلفل الأخضر والكمون والفلفل الأسود والثوم المفروم ونقلب جيداً حتي تتجانس كل المكونات مع بعضها البعض ثم نرفعها من على النار.
- الخطوة الأخيرة هي أن نجهز الفينو لعمل السندوتشات نفتح الفينو ونضع فيه الكبدة ونكرر حتى نفاذ الكمية، وبالهنا والشفا.
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