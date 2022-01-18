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عمر شويل - جدة مش هتتشري الجاهزة تانى.. مرقة الدجاج الاصلية بنفس الطعم 100% في المنزل بطريقة سهله - ثقفني
نمش هتتشري الجاهزة تانى.. مرقة الدجاج الاصلية بنفس الطعم 100%، فمرقة الدجاج من المكونات الضرورية لتحضير أي أطعمة وخاصة الشوربة كما أنه يمكنك استخدامها في عمل الإندومي ليزيد من لذتها، ولكن المنتجات التي نقوم بشرائها من المحلات جاهزة قد تكون مصنوعة من مكونات غير صحية وقد تتسبب في إصابتك وأسرتك بالتسمم الغذائي ولذلك طريقة تحضيرها في المنزل أكثر أمانًا وسلامة على صحتكم كما أنها أكثر توفيرًا من شرائها من الخارج.
طريقة وكيفية تحضير مرقة الدجاج في المنزل
يمكنك تحضير مرقة الدجاج المنزلية بمكونات بسيطة وخطوات سهلة كالآتي:-
- قومي بسلق الدجاجة في وعاء به كمية وفيرة من الماء على درجة حرارة نار عالية.
- أضيفي البهارات المستخدمة في سلق الفراخ سواء من الملح أو الفلفل وغيرها ثم قومي بتغطية الدجاجة بغطاء الوعاء.
- بعد أن تنضج الفراخ داخل الوعاء ويتم سلقها أضيفي بعض الخضروات إليها واتركيها لمدة ربع ساعة تقريبًا وغطيها بالغطاء أيضًا.
- ضعي الخضروات في وعاء آخر بعد النضج وأضيفي إليها حوالي أربع أكواب من شوربة الفراخ حتى تصبح ناعمة تمامًا.
- ثم ضعي كمية من الزيت والبهارات الجاهزة والدقيق الأبيض في وعاء ثم أضيفي خليط المرقة والخضار إلى هذه الوعاء وقلبيهم حتى يصبح القوام ثقيل قليلًا.
- وزعي الخليط الثقيل الذي قمتي بتحضيره داخل علبة لصنع مكعبات الثلج وغطيها جيدًا ثم ضعيها يوم كامل داخل الفريزر.
- اتركيها داخل الفريزر لمدة ستة أشهر بدون أن تفسد واستخدميها وقت الحاجة.
أهم فوائد مرقة الدجاج
- تعمل مرقة الدجاج على تحسين عملية الهضم حيث أنها غنية بالجيلاتين الذي يحد من اضطرابات المعدة ومشاكل عسر الهضم.
- يساعد في التخلص من التهابات الجسم ويعالج نزلات البرد الشديدة كما أنه يساعد في عملية التنفس بسهولة.
- غني بالأحماض الأمينية التي تعمل كمضاد قوي للالتهابات ويعالج مشاكل وآلام المفاصل.
- كما أنها غنية بالكالسيوم الذي يقوي عظام الإنسان ويحمي من الإصابة بالهشاشة.
- يضبط مستويات ضغط الدم وخاصة المرتفع بالنسبة للأشخاص المصابة بمرض ضغط الدم.
- غني بالجيلاتين والكولاجين اللذان يحميان الشعر ويعالجانه من المشاكل المختلفة.
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