طريقة عمل المثلوثة السعودية باللحم والجريش والخضار اللذيذة مع الخلطة المميزة والشهية

تعد المثلوثة السعودية من الاكلات المميزة والمنتشرة في المملكة العربية السعودية وتقدم فى معظم المناسبات والعزائم. وهى من الاكلات اللذيذة والشهية والتي عليها اقبال كبير من مختلف الفئات والكبار والصغار. وتحتوي المثلوثة على العديد من المكونات التي تجعل من القيمة الغذائية لها مكانة كبيرة وفوائد كثيرة لا حصر لها. وسوف نوضح فى الخطوات التالية طريقة عمل المثلوثة السعودية الشهية والمميزة.

طريقة عمل المثلوثة السعودية باللحم الضانى

لكل وصفة من الوصفات بعض المكونات والمقادير التي يتم استعمالها في إعداده وطريقة تحضيرة وهنا يجب اتباع المقادير اللازمة فى عمل المثلوثة السعودية حتى نحصل على طعم لذيذ ورائع وشهى فى نفس الوقت.

مكونات ومقادير المثلوثة السعودية

كيلو ونصف من اللحم.

ثم كوبان من القمح المجروش وهو الجريش.

مع كوبان ونصف من الأرز.

ثلاث او اربع حبات من البصل المفروم.

مع ثلاث حبات من القرنفل.

ايضا ملعقة من الهيل.

كذلك ملعقة من الفلفل الأسود.

حبتان من الليمون الجاف.

ملعقة من البهارات المشكلة.

خمس حبات من الفلفل الاخضر والاحمر.

أربع حبات من ورق اللورى.

ثم ثلاث حبات من الجزر مقطع مكعبات.

نصف كيلو من القرع العسلى المقطع الى مكعبات.

نصف كيلو من الفاصوليا.

ثم نصف كيلو من الكوسةمقطعة مكعبات.

ايضا اربع حبات من الطماطم.

ثلاث ملاعق من الثوم.

نصف كوب من الارز المصرى.

كوبان من اللبن.

ربع كوب من الزيت.

ثم ثلاث اعواد من البصل الأخضر المفروم.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ثلاث ملاعق من الحليب البودر.

ايضا خمس ملاعق من الزبدة او السمن.

عبوة من عجينة الرقائق.

خمس قرون من الفلفل الاخضر مكعبات.

ملعقة ناعمة من الكزبرة.

ثم ملعقة من القرفة الناعمة.

ايضا ملعقة من الكركم.

مع ملعقة من الفلفل الأسود الناعم.

ايضا ملعقة من الكمون.

ثم ملعقة من البهارات المشكلة.

ملعقة ناعمة من الليمون الجاف.

ثم ملعقة من الحبهان المطحون.

ثلاث مكعبات من مرق الدجاج.

ملعقة من الملح.

ثم ملعقة من ملح الليمون.

عبوة من عجينة موتو.

طريقة وخطوات تحضير المثلوثة السعودية

خلط الجريش مع الارز ويغسل ثم ينقع فى الماء ويترك جانبا.

وضع نصف كمية البصل فى وعاء على النار بها الزيت ويقلب حتى يأخذ اللون الذهبى.

ثم نضيف الجريش بعد تصفيتة. اضافة البهارات الفلفل الاسود والكمون وعجينة موتو والملح الليمون والقرفة ومرقة الدجاج.

خلط اللبن والحليب مع الفلفل والماء فى الخلاط ويضاف على الجريش ويترك لمدة ربع ساعة.

ناخذ الخليط ويوصع فى صينية الفرن ثم يغطى بورق الألمنيوم ويوضع فى الفرن لمدة ساعتين ونصف الى ثلاث ساعات.

طريقة عمل القرصان

فى قدر نضع الزيت والبصل الباقى ثم اضافة البهارات الصحيحة من الحبهان والقرفة والفلفل الأسود والقرنفل والليمون المجفف وورق الغار.

ثم اضافة اللحم والتقليب حتى يتشوح جيدا. بعد ذلك اضافة الثوم مع البهارات الناعمة ومعجون الطماطم.والطماطم المفرومة ومرقة دجاج وإضافة الماء المغلى وتغطية المكونات جيدا بالماء وتترك لمدة ساعة على النار.

ثم اضافة الكوسة والفاصوليا والفلفل والجزر ويترك حتى ينضج الخضار.

طريقة عمل الارز