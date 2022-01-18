طريقتي السحرية لعمل الباذنجان المقلي هيبقي مقرمش ومش هيشرب نقطة زيت نهائياً

الباذنجان، من الممكن أن يتم استعمال خضار الباذنجان في عمل الكثير من لوصفات المطبخية ولكن أشهر وصفة من الممكن أن نقوم بعملها في البيت ويفضلها الكثير من الناس طريقة القلي للباذنجان، ولكن تعد الطريقة من الطرق الغير صحية على الإطلاق ومن الممكن أن تتسبب في حدوث الكثير من المشكلات الصحية ولكن لا بد من محاولة إيجاد وصفة بديلة للباذنجان تكون صحية ومفيدة ومن الممكن أن يتم تناولها بشكل مستمر دون الخوف من أي ضرر قد يلحق بالجسم حيث أن وصفة الباذنجان لمقلي بطريقة غير صحية يتسبب بالكثير من الأمراض ولتي من أبرزها السمنة وتراكم الدهون والكثير من المشكلات لذا وجب التنويه إلى طريقة مميزة نقوم من خلالها بالقلي الصحي للباذنجان.

مكونات إعداد الباذنجان المقلي

أفضل الوصفات التي يمكننا أن نقدم الباذنجان بها هي طريقة القلي ولكن كثرة الزيت المستهلك وبكثرة في القلي للباذنجان يجعله يكون مثل الإسفنجة يعمل على شرب كميات كبيرة من الزيت حيث تعتبر تلك المواد الدهنية الممتصة من أكثر ما يضر بالجسم وبالإمكان تفادي أضرار تلك الوصفة بالاعتماد على وصفة بديلة وتلك الوصفة لا نستعمل فيها أي مادة زيتية وتعد تلك أهم مزايا التحضير الصحي للباذنجان المقلي، من الممكن أن نحضره باستعمال المكونات التالية:

شرائح من الباذنجان بالكمية المرغوبة وبسمك متوسط.

بهارات مشكلة.

فص ثوم مهروس.

ربع ملعقة من الشطة.

القليل من الملح.

ربع كوب دقيق.

ربع كوب نشا.

ربع كوب بقسماط.

القليل من الزعتر الجاف.

طريقة تحضير الباذنجان المقلي

الباذنجان بتلك الطريقة يكون سهل التحضير وهذا ما يكون من خلال استعمال الشرائح من الباذنجان مع كل المكونات السابقة.

ويتم وضع المكونات في وعاء يكون عميق ومتسع ونضع فيه المقدار بالكامل مع التقليب وبعد ملاحظة تغليف كل الشرائح من الباذنجان

نحصل على الباذنجان مبطن جيدا بالخليط السابق تحضير مكوناته، ومن الممكن بعد ربع ساعة أن يتم وضع كل الباذنجان في صاج يكون مناسب.