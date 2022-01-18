بكيلو لبن فقط اعملي 2 كيلو سمن بلدي في الخلاط بنفس طعم المحلات بالظبط في 10 دقائق

عند إعداد المخبوزات الساخنة والأقراص اللذيذة وعلى العديد من الحلويات الأخرى نلاحظ أنه دائما يصعب استخدام السمن البلدي دون غيره من انواع الدهون لأن السمن البلدي يعطي للحلويات طعم لذيذ ورائحة لذيذة لا تقوم وفي نفس الوقت أن هذا السمن يكون صحيا لانه لا يحتوي على أي مواد كيميائية أو مواد حافظة مثلما يحدث في باقي انواع الدهون التي يتم استخدامها ولكن في نفس الوقت ويحتوي على نسبة كبيرة من الدهون التي يمكن أن تسبب ارتفاع في الكولسترول وأمراض القلب لذلك لابد من عدم تناول السمن بكميات كبيرة ولكن يفضل استخدامه في الطعام بدلا من الدهون الأخرى من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة يمكن من خلال ها إعداد السمن البلدي داخل المنزل بخطوات السهلة وسريعة مكونات موجودة لدينا في المنزل ولا تحتاج إلى الكثير من الخطوات.

‏‏‏مكونات إعداد السمن البلدي في المنزل

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السمن البلدي يعتمد بشكل كبير على الحليب الطازج الذي يتم الحصول عليه من الحيوانات وهناك العديد من الأسر المنتجة التي تقوم بإعداد ذلك في المنزل من خلال استخدام الحليب الطازج ‏يحصلون عليه بشكل مباشر بعد ذلك يقومون بإعداد السمنة البلدي ولكن من خلال هذا المقال سنتحدث عن ‏طريقة أسهل لإعداد السمن البلدي و مكونات هذه الطريقة هي:

‏‫1\2‬ كيلو من الحليب طازج كامل الدسم السائل.‬

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علبة كبيرة يفضل أن تكون هذه العلبة.

الزجاجية.

الزجاجية. قدر كبير.

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‏ ملعقة صغيرة من الملح ملعقة خشبية للتحريك.

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طريقة إعداد السمن البلدي باستخدام الحليب

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إعداد السمن البلدي وعد هو الخطوة الثانية في إعداد الزبدة الفلاحي في المنزل لانه لابد أولا من أن نقوم بإعداد الزبدة الفلاحي وبعد ذلك من خلالها نقوم بإعداد السمن البلدي بخطوات بسيطة ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد السمن البلدي:

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