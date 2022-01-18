بكوب حليب هتعملي كيلو نوتيلا في الخلاط بطعم يجنن احلي من الجاهز

النوتيلا من السهل تحضيرها في المنزل من خلال الاستعانة بمكونات بسيطة، وتلك المكونات تعد متوفرة بالبيت ولها الكثير من الفوائد وبالتالي تكون النوتيلا البيتي ذات فائدة غذائية لمن يتناولها وبالتالي تكون أفضل كثيرا من تلك التي تباع بالمحلات ومن الممكن أن يتم الاعتماد على تلك الطريقة في عمل أفضل حشوات السندويتشات من النوتيلا للكيك أو التزيين للحلويات وتعتبر كريمة الدهن بالنوتيلا من أفضل ما يتناوله الأطفال ولكن لا بد من تحضيرها بطريقة صحية ومميزة ومن السهل الاعتماد عليها وتلك الطريقة نتعرف عليها بالتفصيل.

مكونات إعداد النوتيلا في البيت

من الممكن لكل ربة بيت إعداد وصفة النوتيلا المنزلية الصحية بالمقادير الأصلية من خلال الاعتماد على مكونات صحية بسيطة، ومن خلال ما يلي توضيح للمكونات التي تعطي نفس النكهة ونفس المذاق للنوتيلا الجاهزة المتميزة والتي تعد مفضلة للجميع، ولكن الوصفة الصحية البيتي منها تعد هي الأفضل لكونها لا تحوي أي مواد حافظة وبالتالي تكون وصفة لذيذة وفي نفس الوقت صحية وخالية من أي مادة غير مرغوبة قد تضر بالجسم بالإمكان تحضير النوتيلا من خلال استعمال مكونات بسيطة وتلك المكونات تعطي أفضل نكهة متميزة للنوتيلا ومكونات الوصفة نقدمها من خلال الآتي من تلك النقاط القادمة:

كوب من البندق المحمص.

ملعقة من الفانيليا.

ربع كوب زيت.

نصف كوب كاكاو خام.

كوب من الحليب.

ربع كوب مكون لبن البودرة.

ملعقتان حليب مكثف محلى.

ربع كوب سكر بودر.

طريقة تحضير النوتيلا في البيت

يتم طحن البندق بحيث يكون بودرة تماما.

يضاف السكر والحليب مع التقليب الجيد قبل تشغيل الكبة.

إضافة بقية المكونات ما عدا مكون الزيت.

المزج الجيد بمساعدة الكبة.

بعد ذلك الزيت لا بد من إضافته بشكل تدريجي وهذا لكي نحصل على القوام الكريمي من النوتيلا.

بعد تجهيز النوتيلا تكون بعدها معدة للحفظ بداخل عبوة محكمة الغلق أو برطمان.

يوضع برطمان النوتيلا في الثلاجة.