وصفة زيت جونسون لتبييض الجسم والبشرة استخدام آمن وتبييض رهيب

زيت جونسون والنشا سر نعومه وبياض والتي تعد أحد الوصفات التي تقوم الفتيات بتحضيرها منزلياً، وتتميز بمنح بشرة الوجه النعومة والبياض بطريقة آمنة، كذلك يمكن استخدام الوصفة على أي منطقة بالجسم فهي آمنة ولا تسبب أضرار للجلد، وفي المقال التالي سوف نتعرف على فوائد هذه الوصفة وطريقة تحضيرها.

فوائد وصفة زيت جونسون والنشا

بجانب فوائد زيت جونسون التي من أهمها الترطيب وزيادة نعومة البشرة، نتعرف في السطور القادمة على فوائد النشا الذي يدخل في تكوين الوصفة:

يعمل على المحافظة على نضارة البشرة ومدها بالكولاجين الطبيعي، حيث أنه يحتوي على بروتينات طبيعية وآمنة للبشرة.

يعمل على القضاء على تجاعيد وخطوط الوجه، ويقضي على علامات الشيخوخة.

يزيد من حيوية البشرة وذلك لأنه يحتوي على الأحماض الأمينية التي تزيد الدورة الدموية داخل البشرة.

يزيد من إشراقة وحيوية البشرة لأنه غني بالمعادن والعناصر الضرورية.

يقلل من آثار حب الشباب ويقلل من انتشارها في الوجه.

زيت جونسون والنشا لتبييض الجسم



يتطلب الأمر إحضار عدد ملعقتين من النشا مع ماء الورد، بالإضافة إلى ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جونسون للأطفال، ويتم تحضير الوصفة عبر إتباع الخطوات التالية:

أحضري وعاء بلاستيكي نظيف وضعي كل المكونات السابقة مع بعضها البعض، قلبي المكونات جيداً حتى تصبح مزيج متجانس واحد.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر بطريقة جيدة ثم جففيه، وضعي الخليط على بشرتك النظيفة لمدة تصل إلى نصف ساعة.

قومي بشطف وجهك بالماء البارد ثم استخدمي كريم ترطيب مناسب لنوع بشرتك.

يمكن تكرار هذه الوصفة بطريقة يومية كل مساء قبل النوم مباشرة، فهي وصفة آمنة وتمنح البشرة أو مناطق الجسم الأخرى العديد من الفوائد الهامة.

زيت جونسون والنشا سر نعومه وبياض تعرفنا على فوائد مكونات هذه الوصفة، كذلك أشرنا إلى طريقة تحضير الوصفة، بالإضافة إلى طريقة استخدامها الصحيحة على البشرة.