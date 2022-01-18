لازم تجربيها.. الجبنة الرومي الاقتصادية بكيلو حليب عملت 2 كيلو جبنة رومي بطعم احلي والذ من الجاهزة

الجبنة الرومي من أسهل وأفضل أنواع الأجبان المفضلة وشائعة الاستخدام والتي من الممكن أن يتم تحضيرها بكل سهولة في المنزل من خلال خطوات بسيطة نستعمل فيها مكونات سهلة ومن أهم تلك المكونات ما نقوم بعرضه من خلال الآتي من تلك الفقرات حيث تعتبر نوعية الجبن الرومي سهلة وسريعة التحضير حيث يكون من اليسير على كل ربة بيت أن تقدم لأبنائها وجبة من الجبن الرومي الصحي سهل الاستخدام وبمكونات بسيطة نتحدث عنها من خلال الآتي من تلك الفقرات.

مكونات إعداد الجبنة الرومي

من أسهل الطرق التي من خلالها من الممكن أن يتم عمل الجبن الرومي تلك الطريقة المقبلة والتي نتعرف عليها من خلال ما يلي من تلك السطور حيث تعد نوعية الجبن الرومي من السهل القيام بتحضيرها من خلال خطوات بسيطة جدا وتلك الخطوات تعد أساسية للحصول السريع على تلك النوعية من الجبن الرومي والتي تعد أساسية لعمل سندويتشات المدارس وتضاف مبشورة على الكثير من الأكلات ومن بينها المعجنات ومكرونة الفرن، وفيما يأتي أهم مكونات عمل الجبن الرومي في البيت، وفيما يأتي بيان بطريقة الإعداد وأهم المكونات، الجبن الرومي من السهل القيام بالتحضير السريع له من خلال خطوات بسيطة نتحدث عنها فيما يأتي وتعد المكونات متوفرة في البيت وسهلة الإحضار ومنها ما يلي:

كيلو من الحليب كامل الدسم.

ملح.

ملح. فلفل أسود كامل غير مجروش.

بطاطس مسلوقة.

كوب زبادي أو نصف كوب لبن رائب.

طريقة إعداد الجبنة الرومي في البيت

الجبن الرومي من السهل إعداده من خلال الاعتماد على مكونات بسيطة، وتلك المكونات هي ما سبق التعرف عليه.

والتحضير يكون عن طريق استعمال قدر ملائم نضع فيه الحليب للغليان ومن ثم تتم التهدئة للنار بدرجة مناسبة.

ونضع بقية المكونات مع بعضها مع الحليب ونبدأ بالزبادي وفي حال عدم توفره نستخدم اللبن الرائب.

ومن ثم يتم التقليب للبن مع الزبادي أو الحليب الرائب حتى نحصل على الكتل المتجبنة منه

ومن ثم يتم استخدام بقية المكونات بإضافتها مع هرس البطاطس بشكل جيد ومن ثم تصفى المكونات.