طول عمرنا بنخزنه غلط.. فكرة عبقرية لتخزين ورق العنب من السنه للسنه بدون تغيير في اللون أو الطعم

ورق العنب يعد من أبرز انواع المحاشي التي يتم اعدادها في المنزل ورغم أن ورق العنب يستغرق وقتًا طويلا ‏الا أن هناك العديد من الطرق التي يتم إعداد ورق العنب ورق العنب من الأشياء التي لا تكون متوفرة طوال العام في الأسواق لانه ورق العنب يظهر في بعض المواسم فقط لذلك لابد من تخزين كمية كبيرة من ورق العنب في المنزل حتى نستطيع إعداد ورق العنب في أي وقت ‏من خلال هذا المقال نتحدث عن بعض الطرق التي يمكن من خلالها تخزين ورق العنب ‏دون أن يفسد ورق العنب من الأشياء التي يمكن تخزينها لفترة طويلة تصل إلى السنوات ‏خلال هذا المقال سنتحدث عن طريق يمكن من خلالها تخزين ورق العنب في الفريزر بطريقة أخرى يمكن من خلالها تخزين ورق العنب في الثلاجة.

‏تخزين ورق العنب من السنة إلي السنة

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من خلال هذه الفقرة سنتحدث عن أبرز الطرق التي يمكن من خلالها تخزين ورق العنب حتى نستطيع الحصول عليه طوال ايام العام دون أن يفسد داخل الفريزر وهذه الطريقة هي:

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أولا نحضر مجموعة كبيرة من أوراق العنب نزيل جذور أوراق العنب تماما بعد ذلك نغسل الأوراق و نتخلص من كل الأشياء العالقة بها

في الخطوة التالية ‏نحضر قدر كبير نضع في أوراق العنب حتى يكون الماء مغليًا بعد ذلك نزيل ورق العنب بعد مرور تقريبا دقيقتين.

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‏ في هذه المرحلة يكون ورق العنب اصبح نقدر نحضر أكياس بلاستيكية بعد ذلك نضع أوراق العنب على هيئة صفوف متساويه نضع الأوراق بعضها فوق بعض بعد ذلك نضع هذه الأوراق داخل كيس بلاستيك ونترك كيس بلاستيك داخل الفريزر حتى نحافظ عليه.

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طريقة تخزين ورق العنب داخل الثلاجة

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فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلالها تخزين ورق العنب داخل ثلاجة وهذه الطريقة هي: