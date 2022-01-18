وفاة أسرة كاملة بسبب طهي البطاطس بهذه الطريقة الخاطئة تصرف تفعله الأمهات.. احذري قبل فوات الأوان

البطاطس من المأكولات التي تقوم الأمهات بإعدادها دائما في المنزل لأن العديد من الأطفال يحبون تناول كميات كبيرة من البطاطس وهذا لأن البطاطس لذيذة ويتم اعدادها بشكل مميز في مطاعم الوجبات السريعة لذلك فإن الأطفال يحبون دائما الحصول عليها بطرق المختلفة ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة يمكن من خلالها الحصول على البطاطس المقلية ولكن البطاطس المقلية في المنزل أو أي نوع من البطاطس يمكن أن يسبب العديد من الأضرار في جسم الإنسان خصوصا إذا تم تخزين البطاطس بشكل خاطئ ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن احد الأسر التي توفت بسبب ‏باستخدام البطاطس بشكل خاطئ ‏هذا الاستخدام الخاطئ بسبب ظهور بعض الأشياء غير الصحية أثناء التخزين البطاطس سنتحدث عن الأضرار التي يمكن أن تحدث بسبب التخزين الخاطئ البطاطس وسنة تحدث أيضا ‏عن الأسرة التي توفت بسبب تناول البطاطس بشكل خاطئ.

‏وفاة أسرة بسبب بطاطس

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فيما يلي سنتحدث عن بعض المعلومات عن الأسرة التي توفت في احد الدول الأوروبية بسبب تناول البطاطس وما هو الخطأ الذي تم ارتكاب حتى ظهرت هذه المشكلة:

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اكتشف ‏أحد الأطباء انه سبب وفاة احد الأسر هو تناول كميات كبيرة من البطاطس وعند البحث عن هذه البطاطس وجد أنها قد تم ‏تخزينها بشكل خاطئ.

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‏ هذه الأسرة تقوم بتخزين كميات كبيرة من البطاطس تحت قبو المنزل وهذه البطاطس أصابها الكثير من التعفن ‏وعند تناول البطاطس توفى جميع أفراد الأسرة.

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أضرار تحدث بسبب التخزين الخاطئ للبطاطس

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فيما يلي سنتحدث عن بعض الأضرار التي يمكن أن تحدث عند تخزين البطاطس بشكل خاطئ وهذه الأضرار هي:

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