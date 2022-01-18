بدون صبغات.. معلقة واحده من الفازلين للقضاء على الشيب نهائيا بهذه الطريقة دون مواد ضارة وصفه فعاله مجربه

بدون صبغات.. معلقة واحده من الفازلين للقضاء على الشيب نهائيا من المواضيع التي تشغل مؤشرات البحث مؤخرًا هي وصفة الفازلين للتخلص من الشعر الأبيض نهائيًا وبدون رجعة، وهذه الطريقة أفضل من الوصفات الصناعية والصبغات التي قد تضر بالشعر وبلونه الأصلي ولا تعيده إلى لونه الطبيعي، وللفازلين فوائد متعددة واستخدامات مختلفة سواء للشعر أو البشرة وكذلك يستخدم في إزالة الشعر الزائد من الجسم، ومشكلة الشعر الأبيض مشكلة تزعج الرجال والسيدات وخاصة عند ظهورها في سن مبكرة.

طريقة عمل خلطة جل الصبار والفازلين للقضاء على الشعر الأبيض

مكونات الطريقة:-

ملعقتان صغيرتا من الفازلين الطبي.

ملعقة كبيرة من كل من فيتامين هـ وأخرى من جل الصبار.

خطوات التحضير:-

باستخدام المكونات السابقة قومي باتباع الخطوات التالية:-

ضعي وعاء معدني على النار وقومي بوضع كمية الفازلين الموجودة مع جل الصبار واتركيه حتى يسخن.

يمكنك تسخين الخليط في حمام الماء الساخن بدلًا من النار وقلبيهم جيدًا حتى يذوبوا تمامًا.

اتركي الخليط يبرد ثم قومي بإضافة الفيتامين وقلبي جيدًا.

نظفي شعرك من أي بقايا كريمات أو زيوت قبل وضع الخليط عليها.

قومي بفرد الوصفة على شعرك ودلكيها لمدة ربع ساعة ثم صففي شعرك جيدًا وارفعيه على شكل كحكة.

غطي شعرك بالباروكة أو غطاء البلاستيكي للشعر واتركيه أثناء الليل ويمكنك النوم واغسليه في الصباح.

كرري مرتين في الأسبوع أو مرة واحدة حتى تتخلصي تمامًا من أي شعر أبيض.

كيفية تحضير الفازلين في المنزل

المكونات:-

خمس شمعات.

كوب ونصف زيت لوز.

خطوات التحضير:-

ابشري الشمع جيدًا وتخلصي من الخيط الموجود في منتصفه.

بعد ذلك قومي بتذويب الشمع على النار أو بالحمام الساخن.

ضعي الشمع المذاب على زيت اللوز.

يمكنك طحن الخليط داخل الخلاط الكهربائي حتى يتجانس الخليط تمامًا.

اتركي الخليط داخل الخلاط لمدة عدة دقائق حتى يختلط جيدًا.

ضعي الخليط بعد ذلك في وعاء بلاستيكي وبذلك يكون الفازلين جاهز.

فوائد الفازلين للشعر