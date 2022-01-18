بمقادير اقتصادية.. كيكة الزبادي الهشة في الخلاط بطعم احلي والذ من الجاهزة ناجحة 100%

كيكة الزبادي، الكيك من بين أنواع الحلويات الغريبة والتي من الممكن أن يتم تحضيرها بالاعتماد على مكونات بسيطة وتعد مكونات رئيسية ومن أهمها طريقة كيكة الزبادي المميزة والهشة والتي تسم بالطعم والنكهة الأكثر تميز كما أن طريقة تحضيرها تعد سهلة جدا من اليسير على كل ربات البيوت أن تقمن بتحضيرها وبمنتهى السهولة من خلال خطوات بسيطة جدا ومكونات من الممكن أن تستخدم للحصول على الكيك الهش اللذيذ ومن خلال الآتي من تلك السطور المقبلة نتحدث بالتفصيل على أهم المعلومات التي تخص كيفية التحضير لأفضل وصفات الكيك الهش من الزبادي مع بقية المكونات والتي سنتعرف عليها من خلال الآتي.

مكونات إعداد كيكة الزبادي

من الممكن أن يتم عمل أفضل وصفة من وصفات الكيك من خلال الاعتماد على مكونات بسيطة لعمل أشهى حلويات من الكيك الغربي بالطعم المميز ومن خلال الآتي من تلك النقاط القادمة نتعرف على أهم المكونات الأساسية لعمل أشهى وصفات الكيك الهش كيك الزبادي بالإمكان تحضيره من خلال الاستخدام لمكونات بسيطة وتلك المكونات من الممكن أن نحضرها كما يلي:

ثلاث أكواب من الدقيق.

كوب من الزبادي.

نصف كوب من الحليب أو الماء.

نصف كوب من الزيت.

كوب من السكر.

بشر برتقال.

ملعقة من الفانيليا.

عدد ثلاث بيضات.

كيس من مكون بيكينج بودر.

طريقة إعداد كيكة الزبادي الهشة

الوصفة من الممكن أن يتم تحضيرها من خلال الاستخدام للمكونات السابقة والتي لا بد من خلطها بشكل جيد للحصول على الوصفة المضبوطة لخليط الكيك.

ومن المفضل أن يتم المزج ما بين كل المكونات السائلة والتي لا بد من أن تتجانس تماما حتى يتم مزجها مع الخليط الجاف من الدقيق مع بيكينج بودر وفور وضع السائل المخلوط على الدقيق.

لا بد من بدء التقليب وفي اتجاه واحد لكل المكونات حتى نحصل على خليط الكيك بالقوام المتوسط ما بين الخفيف والثقيل.

ومن ثم نقوم باختيار قالب التسوية المناسب ويصب خليط الكيك على القالب المدهون بالزيت.