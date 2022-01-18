جهزي الخبز الشعبي الأردني بالسمسم بطريقة محترفة تنال إعجاب الكثير من الناس

طريقة تحضير الخبز الشعبي الأردني بالسمسم بمجموعة من الخطوات البسيطة التي سوف نتحدث عنها بالتفصيل، ومن المعروف أن لا توجد مائدة طعام بدون وجود الخبز عليها ولذلك يقدم مع جميع أنواع الجبن واللحوم وكثير من الأكلات، كما أن يوجد العديد من الأسباب لجعل الخبز مثل الذي يباع في المحلات ومنها الاهتمام بالعجن لمدة لا تقل عن عشر دقائق، ويفضل صنع كمية قليلة منه حتى يتم تناوله طازج بدلاً من وضعه في الثلاجة لمدة طويلة، فهيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة على مكونات عمل الخبز الشعبي الأردني وكيفية تنفيذه بنجاح دون وجود أي معاناة.

مكونات عمل الخبز الشعبي الأردني بالسمسم

تعتبر مكونات عمل الخبز الشعبي الأردني بالسمسم من المكونات التي لا نجد صعوبة في الحصول عليها وهي كما يلي:-

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

٥ أكواب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من السكر الناعم.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من السمسم.

٢ ملعقة كبيرة من الزيت.

ماء دافئ للعجن على حسب العجينة.

ملعقة صغيرة من الملح.

حبة البركة ( ملعقة صغيرة ).

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نتعرف من خلال هذه الفقرة على طريقة تحضير هذا الخبز وهي كما يلي:-