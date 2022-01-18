نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهزي الخبز الشعبي الأردني بالسمسم بطريقة محترفة تنال إعجاب الكثير من الناس في المقال التالي
طريقة تحضير الخبز الشعبي الأردني بالسمسم بمجموعة من الخطوات البسيطة التي سوف نتحدث عنها بالتفصيل، ومن المعروف أن لا توجد مائدة طعام بدون وجود الخبز عليها ولذلك يقدم مع جميع أنواع الجبن واللحوم وكثير من الأكلات، كما أن يوجد العديد من الأسباب لجعل الخبز مثل الذي يباع في المحلات ومنها الاهتمام بالعجن لمدة لا تقل عن عشر دقائق، ويفضل صنع كمية قليلة منه حتى يتم تناوله طازج بدلاً من وضعه في الثلاجة لمدة طويلة، فهيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة على مكونات عمل الخبز الشعبي الأردني وكيفية تنفيذه بنجاح دون وجود أي معاناة.
مكونات عمل الخبز الشعبي الأردني بالسمسم
تعتبر مكونات عمل الخبز الشعبي الأردني بالسمسم من المكونات التي لا نجد صعوبة في الحصول عليها وهي كما يلي:-
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ٥ أكواب من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من السكر الناعم.
- كوب من الماء.
- ملعقة صغيرة من السمسم.
- ٢ ملعقة كبيرة من الزيت.
- ماء دافئ للعجن على حسب العجينة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- حبة البركة ( ملعقة صغيرة ).
طريقة الإعداد والتحضير
سوف نتعرف من خلال هذه الفقرة على طريقة تحضير هذا الخبز وهي كما يلي:-
- نضع في كوب الماء السكر والخميرة الفورية ونقلبهم مع بعض ونتركها لمدة ١٠ دقائق حتى تتفاعل.
- ثم نقوم بنخل كمية الدقيق ونقلب بها السمسم وحبة البركة والملح.
- نضيف عليهم أيضاً الزيت وخليط الخميرة ونعجن مع إضافة الماء الدافئ بالتدريج .
- نعجن جميع المكونات جيداً حتى تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة سهلة التشكيل.
- بعد ذلك نقوم بتقسيم العجينة إلى دوائر متساوية الحجم، ثم نرص هذه الدوائر في صينية مع ترك مسافة بين كل قطعة.
- نغطي العجين ونتركه لمدة لا تقل عن ساعة حتى يخمر ويتضاعف حجمه.
- ثم نفرد كل قطعة من العجين بالنشابة على سطح مرشوش بالدقيق ثم نضعهم في الصينية.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة عالية نترك الخبز بها حتى ينضج تماماً.
- بعد ذلك نخرج الخبز من الفرن ونتركه حتى يبرد.
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