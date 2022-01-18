طعمها خرافي.. طريقة عمل بسبوسه الحلواني المرملة المكرملة بمقادير مظبوطة 100% مش هتبطلي تعمليها

تقريبا الجميع يستطيع إعداد البسبوسة بطريقة مميزة في المنزل دون أن يحتاج إلى أي وصفات ولكن هناك طريقة مختلفة يتم بيع عدد البسبوسة عندما نحصل عليها من الحلواني او من أحد المطاعم أو المحلات لانه يتم إعداد البسبوسة لديهم بطريقة مميزة تجعل البسبوسة متماسكة اكثر ولها لون ذهبي فكيف يمكن الحصول على هذا اللون وهذا القوام عند إعداد البسبوسة في المنزل لابد أن هناك بعض الأسرار التي يقومون بعملية حتى يستطيعون الوصول إلى هذا القوام الجميل ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد البسبوسة بشكل ذهبي ومتماسك والمكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع عدد هذه البسبوسة في المنزل بسهولة.

‏هنادي على البسبوسة في المنزل زي المحلات

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ربما لا يختلف الأمر كثيرا في المكونات والأسرار جميعها تكون بناء على الطريقة التي يتم إعداد البسبوسة بها لكن سنتحدث خلال هذه الفقرة عن جميع المكونات التي نحتاج إليها أثناء إعداد البسبوسة سواء كانت مكونات شربات البسبوسة او مكونات عجينة البسبوسة ‏فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاجها حتى نستطيع إعداد عجينة البسبوسة:

1\2‬ كوب من الحليب السائل.‬

1\2‬ كوب من السكر الناعم.‬

ملعقتين من جوز الهند.

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‫ 1\2‬ ملعقة كبيرة من العسل.‬

\2‬ كيلو من السميد الخاص بإعداد البسبوسة.‬

فيما يلي المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الشربات الخاص بالبسبوسة ‏وهذه المكونات هي:

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1\2‬ ملعقة صغيرة من الفانيليا.‬

½ ملعقة صغيرة من السمن البلدي.

كوب ونصف من الماء.

كوب ونصف من السكر .

ملعقة صغيرة جدا من عصير الليمون.

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طريقة إعداد البسبوسة بنفس الطريقة المحلات

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الأسرار التي يتم عملها في المحلات حتى تخرج البسبوسة بهذا الطعم هو وضع ملعقة من العسل حتى تصبح البسبوسة متماسكة وكذلك من الأشياء التي تجعل البسبوسة متماسكة هي وضع البسبوسة داخل الفرن وهو مشتعل من الأعلى ومن الاسفل في نفس الوقت، ‏لأن ستنتج سريعا و ثانيا تصبح ذهبية من الجهتين.

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